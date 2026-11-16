League of Legends: New Dawn – Release, Änderungen, Trailer und mehr in der Übersicht

Mit New Dawn bekommt MOBA LoL ein umfassendes Update. Doch was ist New Dawn genau? Alles, was wir dazu wissen, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Über unser Inhaltsverzeichnis kommt ihr direkt zu euren Antworten:

Was ist League of Legends: New Dawn?

New Dawn ist ein umfangreiches Update, das das 17 Jahre alte MOBA League of Legends überarbeiten und vor allem modernisieren soll.

Dabei ist New Dawn lediglich der Name für das Update und soll kein langfristiger Beiname für League of Legends werden.

Wann erscheint League of Legends: New Dawn?

Das Update soll im Jahr 2027 erscheinen. Ein genauerer Zeitpunkt ist derzeit nicht bekannt.

Welche Neuerungen bringt das Update?

Der Teaser und erste Infos versprechen folgende Überarbeitungen:

Der Client soll eine Modernisierung erhalten

Neue Champion- und Minion-Modelle, die an das Mobile-Spin-Off Wild Rift erinnern

Summoner’s Rift wird optisch grundlegend überarbeitet

Es wird Loadouts für Champions geben, aus denen ihr wählen könnt

Weitere Feature- und Map-Neuerungen sollen kommen

Einstieg für Neulinge soll verbessert werden

Weitere Details und Infos soll es in einem umfassenden Reveal im Januar 2027 geben.

Gibt es einen Trailer?

Ja, es gibt ein Ankündigungsvideo, in dem auch ein erster Teaser gezeigt wird. Der Teaser dauert etwas über eine Minute. Ihr könnt ihn euch hier ansehen:

Video starten Riot zeigt im Teaser zu League of Legends: New Dawn das große Update zu LoL Autoplay

Sollen die Runen und das System geändert werden?

Auch mit New Dawn bleiben Runen und Keystones relevant. Das System bleibt bestehen und wird voraussichtlich nur aufgrund anderer Änderungen ein wenig angepasst, wie der Chef des Studios via x.com mitteilt.

Was passiert mit den jetzigen Champions und Skins?

Alle aktuellen Champions und ihre Skins bleiben erhalten. Ihr verliert also nichts und könnt alles weiterhin nutzen.

Mit welcher Engine läuft das Update?

Auch das Update läuft weiterhin mit der hauseigenen Hextech-Engine und wird lediglich aufgehübscht und verbessert. Die Engine wird also nicht gewechselt.

Auch wenn der Teaser nur wenige Sekunden dauert, lässt sich daraus schon ein wenig schließen, was uns mit dem Update erwarten könnte. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes ist vor allem von einem Feature angetan, das gerade mal für eine Sekunde zu sehen ist: Riot hat gerade das wohl beste Feature für LoL angekündigt, könnte mich wieder 4.000 Stunden an den PC fesseln