Weltberühmter Rennfahrer Ken Block stirbt bei tragischem Unfall – Spieler in GTA Online ehren ihn, bauen sein Auto nach

Ken Block war einer der bekanntesten Rennfahrer unserer Zeit. Er kam am 02. Januar 2023 bei einem tragischen Unfall mit einem Schneemobil ums Leben. Jetzt ehren ihn einige Spieler in GTA Online und fahren dazu mit einem Auto durch das Spiel, das an den bekannten Mustang von Block erinnert.

Wer ist der Rennfahrer? Der berühmte Rennfahrer Ken „Hoonigan“ Block wurde über den Rallye-Rennsport bekannt. Als Rookie of the Year verdiente er sich 2005 erste Aufmerksamkeit, erlangte bei den X-Games einen Ruf als knallharter Fahrer und erreichte über seinen YouTube-Kanal viele Millionen Menschen, die seine Gymkhana-Parcours feierten.

Nun ist Ken Block bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Unfall geschah in Utah, USA. Die öffentlichen Stellen geben an, dass Block von seinem Schneemobil erschlagen wurde (via reuters.com). Er hinterlässt eine Frau und drei Töchter.

So gedenken ihm seine Fans: Viele Fans trauern und einige davon sind auch im Action-Game GTA Online unterwegs. Sie wollen sein Andenken ehren, indem sie seinen ikonischen Ford Mustang, den Hoonicorn, im Spiel nachbauen.

Im subreddit von GTA Online erhält aktuell ein Thread Aufmerksamkeit, der über den Tod von Ken Block berichtet. Dazu zeigt der Thread-Ersteller ein Bild, das eine GTA-Version von Blocks Hoonicorn zeigt. Es handelt sich dabei um das GTA-Auto „Drift Tempa“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Da der Unfall des Rennfahrers noch nicht lange her ist, erfahren viele Leser des Threads erst jetzt von dem Unglück. Es finden sich teils sehr emotionale Postings zum Thema – spontane Reaktionen auf die unschöne Nachricht. Einige wünschen seiner Familie Kraft für diese schwere Zeit.

Ein Kommentator fordert, dass alle Spieler in den nächsten Tagen das umgebaute Fahrzeug in GTA Online nutzen sollten, um Ken Block zu ehren. Manche geben ihm recht.

Daraufhin meinen andere User, dass man deutlich mehr Fahrzeuge aus der Garage von Ken Block nachbauen könne:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Einig sind sich jedoch viele User, dass mit Ken Block ein bedeutender Rennfahrer von uns gegangen ist. Für viele im Thread war er eine Inspiration oder der Zugang zum Rennsport, an den sie immer denken werden, wenn ein Rallye-Rennen läuft.