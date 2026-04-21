10 legendäre Schwerter aus Game of Thrones, die selbst den Weißen Wanderern das Fürchten lehren

Schwerter sind in der Welt von Game of Thrones ziemlich wichtig. Wir schauen uns 10 besonders legendäre Waffen an, die mehr Lore haben, als so mancher Charakter.

Was ist valyrischer Stahl? In Westeros sind Schwerter oft mehr als bloß einfache Waffen. Sie symbolisieren Macht, Status und das Vermächtnis des eigenen Hauses. Das gilt natürlich vor allem für die überaus seltenen und wertvollen Schwerter aus valyrischem Stahl. Angeblich sollen einst Drachenfeuer und alte Magie für die Herstellung dieses außergewöhnlichen Materials verwendet worden sein. Wie genau – das ist ein schon lange verloren gegangenes Geheimnis.

Schwerter aus valyrischem Stahl sind außergewöhnlich leicht, scharf und gleichzeitig fast unzerstörbar. Sie können nicht nur problemlos Rüstungen durchdringen, sondern auch einer der gefährlichsten Kreaturen von Westeros den Gar ausmachen: den Weißen Wanderern.

Laut Büchern gibt es rund 200 Waffen aus valyrischem Stahl in Westeros. Die meisten davon sind Schwerter, es gibt jedoch auch Dolche und Äxte.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Wir schauen uns Schwerter an, die in Westeros besonders wichtig waren, große Taten vollbracht haben oder um die sich einfach besonders viele Legenden ranken. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie können es mit Weißen Wanderern aufnehmen. Die meisten dieser Schwerter sind aus valyrischem Stahl – es gibt jedoch auch Ausnahmen.

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Bonus: Lichtbrüller

Träger: Tommen II. Lennister

Lichtbrüller ist ein etwas speziellerer Fall. Das Schwert an sich hat nicht besonders viel erlebt. Die Geschichte drumherum ist aber trotzdem relevant. Daher bekommt es hier einen Sonderplatz.

Etwa hundert Jahre vor dem Untergang von Valyria sollen die Lennisters ein Schwert aus valyrischem Stahl erworben haben. Ganz im Stil des Hauses sollen sie dafür eine unheimlich hohe Summe auf den Tisch gelegt haben. Die Freude über den neuen Schatz hielt jedoch nicht lange. Keine hundert Jahre später ging Lichtbrüller verloren, als der damalige König Tommen II. samt Schwert eine Expedition zu den Ruinen Valyrias unternahm, und nie mehr zurückkehrte.

Seitdem versuchen die Lennisters verzweifelt, an einen Ersatz zu kommen. In den Büchern wollte Tywin zum Beispiel die Schwerter von kleineren und ärmeren Häusern kaufen. Er wurde jedoch jedes Mal abgewiesen. Tywins jüngerer Bruder Gerion versuchte sogar, das Schwert eigenhändig zurückzuholen, und verschwand dabei spurlos.

Erst durch die Hinrichtung von Ned Stark kamen die Lennisters endlich wieder an den von ihnen so heiß begehrten valyrischen Stahl.