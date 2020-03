Der Mobile-Ableger von FIFA 20, FIFA Mobile, versucht etwas Neues: Mit einem High-Tech-Gadget sollen reale Leistungen ins Spiel übertragen werden. Also eure.

Was ist FIFA Mobile? FIFA Mobile ist ein eigenständiges FIFA-Spiel für euer Smartphone. Es teilt einige Features mit FIFA 20, beispielsweise gibt es auch einen Ultimate Team Modus.

Der läuft aber anders, als auf Konsole oder PC. Es gibt etwa weniger verfügbare Spieler und weniger Modi. Ein Unterschied zum „großen“ FIFA: Ihr könnt die Werte eurer Spieler in Ultimate Team verbessern – das ging auf Konsolen höchstens im Rahmen des Future-Stars-Event mit einigen Karten. In FIFA Mobile geht das umfassender – und jetzt auch, indem ihr selbst auf den Fußballplatz geht.

Adidas und EA basteln Gadget, das eure Teams besser macht

High-Tech-Chip für eure Füße: Gemeinsam mit EA Sports und Google hat ein Gerät namens „GMR“ entwickelt. Das ist eine Einlegesohle mit einem Chip, die eure sportlichen Leistungen im realen Leben erfasst – gerade auf dem Fußballplatz. Der Clou: Das könnt ihr nutzen, um euer FIFA-Team zu verbessern.

So soll das ganze funktionieren

So funktioniert der Chip: Der Chip in eueren Fußballschuhen registriert Aktionen wie Pässe, Schüsse und Sprints. Die werden abgespeichert und können euch Vorteile im Spiel bringen. Das funktioniert mithilfe eines Gyrosensors, einem Beschleunigungssensor und einem Prozessor, die in dem Chip verbaut sind. Das ganze erinnert ein bisschen an Gadgets wie beispielsweise den Pokéball Plus – nur trainiert ihr mit dem GMR eben eure FIFA-Mannschaft und keine Pokémon.

Ihr könnt reale Herausforderungen absolvieren, um euch Boosts für euer FIFA-Team zu sichern. Jede Woche soll es neue Challenges geben – wie genau die aussehen, wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Darüber hinaus gibt es mit dem Chip auch noch ein Dybala-Spieler-Objekt für euer Team.

Das GMR-Pack fällt dabei allerdings nicht ganz günstig aus: Es kostet aktuell 34,95 Euro und ist in Adidas Stores erhältlich.

Ob man in FIFA Mobile auch verrückte Tore schießen kann? In FIFA 20 passiert das oft – manchmal sogar aus Versehen: