Champions of Titan, ehemals Wild Buster, schließt seine Pforten. Die Entwickler haben das Aus des PC-Hack-and-Slays bekannt gegeben, das auch als „Diablo 3 im Weltall“ bekannt war.

Was ist Champions of Titan? In Champions of Titan versucht eine Gruppe von Helden, darunter auch Duke Nukem und Serious Sam aus den bekannten Shooter-Reihen, die auf den Saturn-Mond Titan geflüchteten Menschen vor den Angriffen von Cyborgs zu beschützen. Das Spielprinzip erinnert dabei an ein „Weltraum-Diablo“.

Ihr erlebt schnelle Hack-and-Slay-Gefechte

PvP findet im MOBA-Stil statt

Ihr spielt mehrere Helden frei, darunter Duke Nukem und Serious Sam

Klassisches Tank-, Damage-Dealer- und Heiler-Schema

Crafting, Waffenschmieden, Rüstungsschmieden und Juwelenschmieden sind nötig, um Ausrüstung zu optimieren

Gildensystem

Über als 500 Quest, 20 Dungeons und 4 Raids

Champions of Titan spielt sich wie eine Art Diablo im Weltraum.

Action-RPG ohne Erfolg

Was gaben die Entwickler bekannt? Auf der offiziellen Website des Spiels und auf Steam ist folgende Nachricht zu lesen:

Seid gegrüßt, Champions! Wir möchten euch mitteilen, dass die Reise der Champions of Titan bei IDC/Games demnächst zu Ende geht. Die Spieleserver und die Champions of Titan Store Page auf Steam werden am 31. August geschlossen. Ihr könnt aber über die sozialen Netzwerke von IDC/Games für weitere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben. Grüße und vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Mitteilung von IDC/Games

Das Hack ’n Slay Champions of Titan wird also am 31. August abgeschaltet.

Was sind die Gründe für das Aus? Die Entwickler geben keine Gründe an, aber schaut man sich die Spielerzahlen über Steamcharts an, ist eigentlich ersichtlich, warum die Server abgeschaltet werden. In den vergangenen 30 Tagen spielten im Durchschnitt nur 0,7 Spielern gleichzeitig.

Drüber hinaus berichten Spieler über Steam von Problemen. Beispielsweise sind manche NPCs unsichtbar, Items tauchen nicht auf und weitere Bugs verhindern den Spielfortschritt.

Champions of Titan hatte bereits von Anfang an mit Problemen zu kämpfen. Ursprünglich startete des Action-RPG 2017 unter dem Namen Wild Buster, das sich MeinMMO-Autor Patrick Freese in einem Anspiel-Test anschaute. Anfang 2018 kamen Vorwürfe auf, das Studio würde die Bewertungen des Spiels manipulieren, woraufhin es von Steam verbannt wurde.

Im Sommer 2018 kehrte das Hack and Slay dann aber zurück, unter dem neuen Namen Champions of Titan. Allerdings hielt sich der Erfolg trotzdem in Grenzen, wie man auf Steamcharts sehen kann. Daher erfolgt jetzt das Aus des Action-RPGs.

Sucht ihr nach interessanten Hack ’n Slays? Dann solltet ihr euch diese MeinMMO-Liste anschauen: 9 neue Hack and Slays kommen 2020, während ihr auf Diablo 4 wartet.