WoW Forever: Server Down am 13. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

21:00 Uhr

Die Wartungsarbeiten sind nun laut Zeitangabe im Launcher auch offiziell vorbei. Hier läuft weiterhin alles gut – ganz ohne Lags oder Disconnects. Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen euch viel Spaß beim Leveln, Looten und Grinden!

20:40 Uhr

Wir sind weiterhin in WoW: Forever eingeloggt, alles läuft smooth. Bei euch auch?

In Goldhain und am Dunkelmond-Jahrmarkt ist am Freitagabend gut was los:

Habt ihr den Markt bereits besucht? Hier findet ihr alles Wichtige zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr:

20:33 Uhr

Laut der offiziellen Blizzard-Seite sind alle Server aktuell wieder online. Das gilt für:

Europa

Nordamerika & Ozeanien

(Korea & Taiwan – beide Regionen waren nicht offline)

20:28 Uhr

Aufgepasst: Wir können wieder einloggen!!!

Und viele andere auch:

20:25 Uhr

Wer sich jetzt einloggt, landet zwar nicht in der Warteschlange, dafür aber in der Regelsatz-Auswahl, in der jedoch kein Realm-Typ verfügbar ist.

20:20 Uhr

Mittlerweile ist auch der Server-Status auf der offiziellen Blizzard-Seite als offline angegeben. Das gilt für:

Europa

Amerika & Ozeanien

20:15 Uhr

Wie immer beim Server Down gibt es hier den Reminder daran, dass ihr mal bei euren Addons vorbeischaut – bei uns gab es soeben ein paar frische Updates.

Falls ihr noch auf der Suche nach nützlichen Addons seid, haben wir hier das richtige für euch:

20:08 Uhr

Schade! Hätte ja klappen können. Also heißt es: Weiter warten.

Im Spiel selbst gibt’s dafür jetzt auch eine Meldung über die Wartungsarbeiten und den Server Down:

20:06 Uhr

Ungeduldige, die sich jetzt schon wieder einloggen, landen in einer Warteschlange. Das haben wir natürlich nur für euch getestet und nicht etwa, weil wir selbst spielen wollen!

20:03 Uhr

So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein Pet in WoW: Forever einsacken könnt? Dafür müsst ihr nur ein wenig … gackern. Hier erfahrt ihr mehr:

Video starten WoW Forever: So bekommt ihr ein Huhn als Haustier Autoplay

19:59 Uhr

Uuuund die Server sind down!

19:50 Uhr

Noch 10 Minuten, bis die Server in WoW: Forever runtergefahren werden!

Zeit, die letzten Mobs zu killen und sich langsam zu einem sichereren Ort zu begeben. Wie lange die Wartung dauern wird, ist noch unklar. Laut Meldung im Spiel sollen die Server „kurz darauf“ wieder online sein – im Battle.net-Launcher ist der Zeitraum von 1 Stunde angegeben.

19:45 Uhr

In 15 Minuten sind die Server von WoW: Forever down. Darauf macht jetzt auch der Ingame-Chat aufmerksam:

19:43 Uhr

Auch im Battle.net-Launcher gibt es mittlerweile die Info, dass es „planmäßige Wartungsarbeiten“ geben wird.

19:37 Uhr

Die Wartungsarbeiten wurden soeben im Spiel-Chat angekündigt. Dort heißt es übersetzt:

„[SERVER] Hallo zusammen, wir haben einen dringenden Serverabsturz entdeckt, den wir durch Neustarts beheben müssen. Alle Realms werden in 30 Minuten heruntergefahren und kurz darauf wieder online sein. Entschuldigt die Unterbrechung eures Freitags!“

19:35 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker am Abend von Freitag, dem 13. November! In WoW: Forever starten gleich Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.