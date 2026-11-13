Gaming Live-Ticker Service
4

WoW Forever: Server Down am 13. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

Nicole Wakulczyk Nicole Wakulczyk Lesezeit 4 Minuten
wow forever wartungsarbeiten titelbild

Heute Abend, am 13. November 2026, laufen in WoW: Forever geplante Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.

Info: Falls die Seite bei euch nicht automatisch aktualisiert, drückt einfach zwischendurch mal STRG + F5. So stellt ihr sicher, dass euch keine neuen Meldungen entgehen!

Freitag, 13.11.2026

21:00 Uhr

Die Wartungsarbeiten sind nun laut Zeitangabe im Launcher auch offiziell vorbei. Hier läuft weiterhin alles gut – ganz ohne Lags oder Disconnects. Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen euch viel Spaß beim Leveln, Looten und Grinden!

20:40 Uhr

Wir sind weiterhin in WoW: Forever eingeloggt, alles läuft smooth. Bei euch auch?

In Goldhain und am Dunkelmond-Jahrmarkt ist am Freitagabend gut was los:

Habt ihr den Markt bereits besucht? Hier findet ihr alles Wichtige zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr:

Mehr zum Thema
WoW Forever: Dunkelmond-Jahrmarkt erstmals gestartet – Alles zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr
von Karsten Scholz
WoW Forever: Dunkelmond-Jahrmarkt erstmals gestartet – Alles zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr

20:33 Uhr

Laut der offiziellen Blizzard-Seite sind alle Server aktuell wieder online. Das gilt für:

  • Europa
  • Nordamerika & Ozeanien
  • (Korea & Taiwan – beide Regionen waren nicht offline)

20:28 Uhr

Aufgepasst: Wir können wieder einloggen!!!

Und viele andere auch:

20:25 Uhr

Wer sich jetzt einloggt, landet zwar nicht in der Warteschlange, dafür aber in der Regelsatz-Auswahl, in der jedoch kein Realm-Typ verfügbar ist.

20:20 Uhr

Mittlerweile ist auch der Server-Status auf der offiziellen Blizzard-Seite als offline angegeben. Das gilt für:

  • Europa
  • Amerika & Ozeanien

20:15 Uhr

Wie immer beim Server Down gibt es hier den Reminder daran, dass ihr mal bei euren Addons vorbeischaut – bei uns gab es soeben ein paar frische Updates.

Falls ihr noch auf der Suche nach nützlichen Addons seid, haben wir hier das richtige für euch:

Mehr zum Thema
WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert
von Karsten Scholz
WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert

20:08 Uhr

Schade! Hätte ja klappen können. Also heißt es: Weiter warten.

Im Spiel selbst gibt’s dafür jetzt auch eine Meldung über die Wartungsarbeiten und den Server Down:

20:06 Uhr

Ungeduldige, die sich jetzt schon wieder einloggen, landen in einer Warteschlange. Das haben wir natürlich nur für euch getestet und nicht etwa, weil wir selbst spielen wollen!

20:03 Uhr

So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!

Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein Pet in WoW: Forever einsacken könnt? Dafür müsst ihr nur ein wenig … gackern. Hier erfahrt ihr mehr:

Video starten
WoW Forever: So bekommt ihr ein Huhn als Haustier

19:59 Uhr

Uuuund die Server sind down!

19:50 Uhr

Noch 10 Minuten, bis die Server in WoW: Forever runtergefahren werden!

Zeit, die letzten Mobs zu killen und sich langsam zu einem sichereren Ort zu begeben. Wie lange die Wartung dauern wird, ist noch unklar. Laut Meldung im Spiel sollen die Server „kurz darauf“ wieder online sein – im Battle.net-Launcher ist der Zeitraum von 1 Stunde angegeben.

19:45 Uhr

In 15 Minuten sind die Server von WoW: Forever down. Darauf macht jetzt auch der Ingame-Chat aufmerksam:

19:43 Uhr

Auch im Battle.net-Launcher gibt es mittlerweile die Info, dass es „planmäßige Wartungsarbeiten“ geben wird.

19:37 Uhr

Die Wartungsarbeiten wurden soeben im Spiel-Chat angekündigt. Dort heißt es übersetzt:

„[SERVER] Hallo zusammen, wir haben einen dringenden Serverabsturz entdeckt, den wir durch Neustarts beheben müssen. Alle Realms werden in 30 Minuten heruntergefahren und kurz darauf wieder online sein. Entschuldigt die Unterbrechung eures Freitags!“

19:35 Uhr

Willkommen zu unserem Live-Ticker am Abend von Freitag, dem 13. November! In WoW: Forever starten gleich Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.

Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden am Abend des 13. November 2026 Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen. Im Spiel-Chat heißt es, dass man einen „dringenden Serverabsturz“ entdeckt habe, den man durch Neustarts beheben müsse.

Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 20:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 21:00 Uhr CET.

Gibt es einen Patch? Bisher wurde nichts von einem Patch erwähnt. Falls sich das ändert, erfahrt ihr es hier.

Mehr rund um WoW Forever:
1
WoW Forever: Mount mit Level 40 – Ein Trick macht das Gold farmen leicht
von Cortyn
WoW Forever: Mount mit Level 40 – Ein Trick macht das Gold farmen leicht
2
WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert
von Karsten Scholz
WoW Forever Addons: Die 10 wichtigsten Mods und wie ihr sie installiert
3
WoW Forever: Was die Magier-Schriftrollen bedeuten
von Cortyn
WoW Forever: Was die Magier-Schriftrollen bedeuten

Womit beschäftigt ihr euch am liebsten in WoW: Forever? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Kürzlich ist mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt eine „neue“ Aktivität gestartet, auf euch Quests, Besonderheiten und Minispiele erwarten. Alle Infos zu Karten-Sets, World-Buffs, Terminen und mehr, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Jahrmarkt.

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
4 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
asaziel
#1265138

Wie geplant die diese den sein? Wirkt auf mich eher spontan an einem Freitag.

0
Nicole Wakulczyk
#1265139

Ja, das wirkte für mich auch recht spontan 😀 Vor allem, weil es in der Chat-Meldung heißt, dass man einen dringenden Absturz entdeckt habe. Im Launcher steht „geplant“, aber vielleicht ist das einfach das, was dort immer steht.

0
dexarel
#1265135
Dieser Kommentar wurde ausgeblendet, weil er nicht zu den Kommentar-Richtlinien passt.
AUTphil
#1265134

Danke für den Live Ticker!
Bin froh das ich Infos bekomme, denn die Nachricht ingame hat mich echt erschreckt, da ich grade in einer ini war xD

1
Nicole Wakulczyk
#1265136

Oh je, das glaube ich 😀 Unser Dämon Cortyn hatte auch eben erst eine Gruppe zusammen für ne Ini.

1
4
0
Sag uns Deine Meinungx