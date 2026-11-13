WoW Forever: Server Down am 13. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer

Heute Abend, am 13. November 2026, laufen in WoW: Forever geplante Wartungsarbeiten. In unserem Live-Ticker halten wir euch über Startzeit, voraussichtliche Dauer und das Ende des Server-Downs auf dem Laufenden.
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Freitag, 13.11.2026
21:00 Uhr
Die Wartungsarbeiten sind nun laut Zeitangabe im Launcher auch offiziell vorbei. Hier läuft weiterhin alles gut – ganz ohne Lags oder Disconnects. Damit verabschieden wir uns aus dem Live-Ticker und wünschen euch viel Spaß beim Leveln, Looten und Grinden!
20:40 Uhr
Wir sind weiterhin in WoW: Forever eingeloggt, alles läuft smooth. Bei euch auch?
In Goldhain und am Dunkelmond-Jahrmarkt ist am Freitagabend gut was los:
Habt ihr den Markt bereits besucht? Hier findet ihr alles Wichtige zu Karten-Sets, World Buffs, Terminen und mehr:
20:33 Uhr
Laut der offiziellen Blizzard-Seite sind alle Server aktuell wieder online. Das gilt für:
- Europa
- Nordamerika & Ozeanien
- (Korea & Taiwan – beide Regionen waren nicht offline)
20:28 Uhr
Aufgepasst: Wir können wieder einloggen!!!
Und viele andere auch:
20:25 Uhr
Wer sich jetzt einloggt, landet zwar nicht in der Warteschlange, dafür aber in der Regelsatz-Auswahl, in der jedoch kein Realm-Typ verfügbar ist.
20:20 Uhr
Mittlerweile ist auch der Server-Status auf der offiziellen Blizzard-Seite als offline angegeben. Das gilt für:
- Europa
- Amerika & Ozeanien
20:15 Uhr
Wie immer beim Server Down gibt es hier den Reminder daran, dass ihr mal bei euren Addons vorbeischaut – bei uns gab es soeben ein paar frische Updates.
Falls ihr noch auf der Suche nach nützlichen Addons seid, haben wir hier das richtige für euch:
20:08 Uhr
Schade! Hätte ja klappen können. Also heißt es: Weiter warten.
Im Spiel selbst gibt’s dafür jetzt auch eine Meldung über die Wartungsarbeiten und den Server Down:
20:06 Uhr
Ungeduldige, die sich jetzt schon wieder einloggen, landen in einer Warteschlange. Das haben wir natürlich nur für euch getestet und nicht etwa, weil wir selbst spielen wollen!
20:03 Uhr
So, wie verbringt ihr die Zeit jetzt, bis man wieder einloggen und weitergrinden kann? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!
Übrigens: Wusstet ihr, dass ihr ganz easy ein Pet in WoW: Forever einsacken könnt? Dafür müsst ihr nur ein wenig … gackern. Hier erfahrt ihr mehr:
19:59 Uhr
Uuuund die Server sind down!
19:50 Uhr
Noch 10 Minuten, bis die Server in WoW: Forever runtergefahren werden!
Zeit, die letzten Mobs zu killen und sich langsam zu einem sichereren Ort zu begeben. Wie lange die Wartung dauern wird, ist noch unklar. Laut Meldung im Spiel sollen die Server „kurz darauf“ wieder online sein – im Battle.net-Launcher ist der Zeitraum von 1 Stunde angegeben.
19:45 Uhr
In 15 Minuten sind die Server von WoW: Forever down. Darauf macht jetzt auch der Ingame-Chat aufmerksam:
19:43 Uhr
Auch im Battle.net-Launcher gibt es mittlerweile die Info, dass es „planmäßige Wartungsarbeiten“ geben wird.
19:37 Uhr
Die Wartungsarbeiten wurden soeben im Spiel-Chat angekündigt. Dort heißt es übersetzt:
„[SERVER] Hallo zusammen, wir haben einen dringenden Serverabsturz entdeckt, den wir durch Neustarts beheben müssen. Alle Realms werden in 30 Minuten heruntergefahren und kurz darauf wieder online sein. Entschuldigt die Unterbrechung eures Freitags!“
19:35 Uhr
Willkommen zu unserem Live-Ticker am Abend von Freitag, dem 13. November! In WoW: Forever starten gleich Wartungsarbeiten. Wir sind hier am Start und halten euch auf dem Laufenden.
Was ist das für ein Server Down? In World of Warcraft: Forever finden am Abend des 13. November 2026 Wartungsarbeiten statt. Während dieser Zeit könnt ihr das MMORPG nicht starten und werdet auch aus einer laufenden Spielsession herausgeworfen. Im Spiel-Chat heißt es, dass man einen „dringenden Serverabsturz“ entdeckt habe, den man durch Neustarts beheben müsse.
Wann findet der Server Down statt? Die Wartung beginnt um 20:00 Uhr CET und dauert laut den Angaben im Battle.net-Launcher rund eine Stunde. Das geplante Ende ist somit voraussichtlich um 21:00 Uhr CET.
Gibt es einen Patch? Bisher wurde nichts von einem Patch erwähnt. Falls sich das ändert, erfahrt ihr es hier.
Womit beschäftigt ihr euch am liebsten in WoW: Forever? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Kürzlich ist mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt eine „neue“ Aktivität gestartet, auf euch Quests, Besonderheiten und Minispiele erwarten. Alle Infos zu Karten-Sets, World-Buffs, Terminen und mehr, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Jahrmarkt.
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Kommentare
Wie geplant die diese den sein? Wirkt auf mich eher spontan an einem Freitag.
Ja, das wirkte für mich auch recht spontan 😀 Vor allem, weil es in der Chat-Meldung heißt, dass man einen dringenden Absturz entdeckt habe. Im Launcher steht „geplant“, aber vielleicht ist das einfach das, was dort immer steht.
Danke für den Live Ticker!
Bin froh das ich Infos bekomme, denn die Nachricht ingame hat mich echt erschreckt, da ich grade in einer ini war xD
Oh je, das glaube ich 😀 Unser Dämon Cortyn hatte auch eben erst eine Gruppe zusammen für ne Ini.