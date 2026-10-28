Ein Vibecoder baut eine App mit Claude, um das TV-Gerät seiner Eltern von Werbung zu reinigen

TV-Geräte gelten als aggressive Datenschleuder. Ein Nutzer hat eine App gebaut, um die Werbung vom TV seiner Eltern zu löschen. Damit war er so erfolgreich, dass er seine App jetzt für weitere Fernseher anbietet.

TV-Geräte setzen schon länger auf aggressive Werbung und auf Tracking. Denn Hersteller wie Samsung und LG verdienen mit den Daten ihrer Nutzer oft mehr Geld als mit dem Verkauf der Hardware selbst (via HIFI.DE)

Doch genau diese Vorgehensweise wurde einem Nutzer jetzt zu viel. Er entwickelte mithilfe von Claude eine Software, um das TV-Gerät seiner Eltern von Trackern zu reinigen. Und das mit so großem Erfolg, dass er die Software mittlerweile für viele weitere Geräte anbietet.

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Eine Software von Claude, um den Fernseher von Werbung zu reinigen

Was hat der Entwickler gemacht? In einem Post auf X.com erklärte der Nutzer, dass er den Fernseher seiner Eltern kaum anschalten konnte, ohne direkt ein Werbebanner sehen zu müssen.

Aus diesem Grund stellte er mithilfe von Anthropics „Claude Code“ über WLAN eine Verbindung zum Fernseher her, deaktivierte 25 Xiaomi-Pakete und erstellte einen minimalistischen Ersatz-Launcher:

Ich habe heute Nachmittag den Fernseher meiner Eltern gevibecodet. Es wurde eine gesponserte Werbung angezeigt, noch bevor man überhaupt zu Netflix gelangen konnte. Ich habe Claude Code die Modellnummer mitgeteilt, das Programm hat den Fernseher über WLAN gefunden, 25 Xiaomi-Pakete entfernt und einen neuen Launcher geschrieben.

Etwas mehr als eine Woche später hat CleanYourTV bereits über 37.000 GitHub-Upvotes erreicht. Mittlerweile hat er eine neue, verbesserte Version seiner Software vorgestellt, die deutlich mehr Fernseher unterstützen soll. Insgesamt werden mittlerweile 300 TV-Modelle von 86 Marken sowie 28 Sprachen und 20 optionale Add-ons angeboten.

Gibt es Nachteile? Ja, zum einen werden ein paar wichtige Hersteller nicht unterstützt: Samsung-TVs mit Tizen-OS und LG-Fernseher mit webOS sind laut Entwickler nicht kompatibel. Amazon-Fire-TV-Geräte werden nur eingeschränkt unterstützt.

Zum anderen kann das Deaktivieren bestimmter Systempakete wichtige Fernsehfunktionen beeinträchtigen oder deaktivieren. Also schaut genau hin, bevor ihr so eine Software verwendet. Grundsätzlich geschieht die Verwendung solcher Tools immer auf eigene Gefahr.

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