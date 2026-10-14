Ein Dieb will teure Apple-Geräte stehlen, erbeutet stattdessen leere Kartons

Ein Einbrecher will teure Hardware stehlen, stattdessen erwischt er jede Menge leere Kartons. Absicht oder ein Denkfehler, so genau kann das heute keiner mehr sagen.

Was genau ist passiert? In ein Technologie-Unternehmen in Arizona wurde eingebrochen. Der Einbrecher entschied sich aber interessanterweise dafür, die leeren Kartons der Apple Mac Mini einzupacken, anstatt die teuren Computer zu stehlen. Diese hätten tatsächlich eine beträchtliche Beute dargestellt: Laut Geizhals zahlt ihr für die Basis-Version rund 900 Euro, für die beste Ausstattung werden bereits mehrere tausend Euro fällig.

Unser Titelbild ist ein Symbolbild und zeigt keinen Apple Mac Mini, sondern ein Macbook Air.

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Dieb lässt leere Kartons mitgehen, doch selbst damit lässt sich Unfug anstellen

Der ganze Diebstahl wurde von einer Überwachungskamera im Gebäude aufgenommen. Hier kann man eine Person sehen, die sich über die Kartons beugt. Ob es möglicherweise weitere Komplizen gibt, ist nicht bekannt.

Die Mitarbeiter des Unternehmens sollen sich über den Dieb vor allem amüsiert haben. So berichtet ein Angestellter der Firma (via Dexerto.com):

Nur leere Kartons. Unsere Computer standen direkt vor ihm. Sie haben stattdessen einfach die Kartons gestohlen. Ein wirklich niedriger IQ. Sie haben leere Kartons gestohlen. Alle haben darüber gelacht. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde.

Der Mitarbeiter merkte zusätzlich an, dass sein Chef „immer noch verunsichert“ sei, weil jemand in den Betrieb eingebrochen sei.

Außerdem wurde eine Belohnung von 1.500 US-Dollar für jeden ausgesetzt, der Hinweise auf den Dieb liefern würde, die letztendlich zu einer Festnahme führen könnten. Bislang gibt es aber noch keinen Verdächtigen.

Was macht man mit leeren Pappschachteln? Grundsätzlich sind leere Original-Kartons nicht unbedingt wertlos, denn selbst damit lassen sich Betrügereien anstellen. So wird gefälschte Ware oft in originalen Kartons verkauft, um sie als neuwertiges Markenmodell weiterverkaufen zu können. Anstatt der richtigen Grafikkarte befindet sich dann nur ein falsches oder gefälschtes Modell in der richtigen Box.

Viele Fälschungen sind ziemlich plump und bestehen oft darin, den originalen GPU-Kühler auf ein falsches Board zu montieren. Erst nach der Installation merkt man dann, dass das Board der Karte das falsche ist. In einem anderen Fall war aber sogar ein Experte schockiert: Denn dieser bekommt eine RTX 4090 zur Reparatur zugeschickt. Beim Auseinandernehmen der Grafikkarte muss er feststellen, dass es sich dabei nicht um eine Grafikkarte, sondern um eine fast perfekte Fälschung handelt: Betrüger haben ganze Arbeit geleistet, um einem ahnungslosen Kunden eine perfekte Fälschung einer RTX 4090 unterzuschieben.