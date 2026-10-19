Sony will ein „Problem“ lösen, welches AMD und Nvidia in die Welt gesetzt haben

Frame Generation bringt deutlich mehr FPS, hat aber auch ein Problem: steigende Latenz. Genau dagegen plant jetzt Sony vorzugehen. Die Idee steckt in einem Patent.

Um welches Problem geht es? Nvidia und AMD setzen beide auf eine Technik namens „Frame Generation.“ Mithilfe von KI werden zusätzliche Zwischenbilder zwischen den vorhandenen Frames generiert. Das sorgt für eine höhere Framerate und die GPU muss weniger berechnen.

Frame Generation hat aber auch einen Nachteil: Die Latenz steigt deutlich an, da die Bilder eingeschoben (interpoliert) werden und die echten Bilder etwas später kommen. In einem kompetitiven Mehrspieler-Titel kann euch das schnell zum Verhängnis werden. Denn es kommt zu einer Verzögerung zwischen eurer Aktion am PC und der Antwort auf dem Spielserver.

Und genau hier kommt Sonys Ansatz ins Spiel: Denn der Konzern hinter der PlayStation hat ein Patent vorgestellt, welches das Problem mit der Latenz langfristig lösen könnte. Davon berichtet das Magazin Techspot.

Mehr Bilder pro Sekunde und gleichzeitig weniger Latenz

Was genau ist der Vorteil davon? Normalerweise habt ihr zwei Bilder, in die ein drittes eingeschoben wird. Und genau das sorgt für Latenz.

Das System von Sony würde stattdessen ein bereits verfügbares Bild nutzen, um das nächste vorherzusagen, anstatt darauf zu warten, zwischen zwei fertigen Bildern zu interpolieren. Das heißt, die Framerate steigt, gleichzeitig geht aber der Nachteil bei der Latenz verloren.

Wichtig ist aber auch: Das Patent enthält derzeit noch keine Leistungsmessungen, sodass die Auswirkungen auf Latenz und Bildqualität unbewiesen bleiben.

Wie funktioniert das Prinzip? Sonys Konzept nutzt einen gemeinsam trainierten Encoder und Decoder. Der Encoder wandelt ein gerendertes Bild in ein „Embedding“ um. Das ist eine kompakte numerische Darstellung des Bildes. Der Decoder nutzt dies dann dafür, um ein vorhergesagtes Bild zu generieren, welches dann anstatt des eingeschobenen Bildes verwendet wird.

Sony hat QSSR für die PS5 vorgestellt. Das ist ein KI-Upscaler, der die Leistung eurer Konsole verbessern kann. Bisher war diese Funktion nur der Pro-Konsole vorenthalten. Jetzt bekommt auch die normale PS5 Zugriff auf eine abgeschwächte Form von PSSR: Sony bringt neues Feature für eure alte PS5, das liefert euch eine deutlich bessere Performance