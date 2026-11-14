Pokémon GO: Gigadynamax Duraludon besiegen – Welche Konter?

In Pokémon GO läuft gerade die GO Naturzone, und mit ihr ist Gigadynamax Duraludon erschienen. Wie besiegt man das Monster?

Was ist das für ein Pokémon? Duraludon ist ein Stahl-Drache-Pokémon, das einem Wolkenkratzer ähnelt – insbesondere in seiner gigantischen Gigadynamax-Variante.

Die trefft ihr während der GO Naturzone auf Kraftquellen an. Allerdings handelt es sich um einen Dyna-Kampf der Stufe 6 – also eine der schwierigsten Herausforderungen im ganzen Spiel.

Wie viele Trainer brauche ich? Nach aktuellem Stand: Eine Menge. Die 6er-Dyna-Kämpfe sind auf 10 bis 40 Leute ausgelegt, und mit deutlich weniger braucht ihr schon absolute Top-Konter und die perfekte Strategie, damit es aufgeht. Fehlt euch eine Gruppe, könnt ihr unter Umständen mit Fern-Pässen teilnehmen.

Welche Schwächen hat Gigadynamax Duraludon? Gigadynamax Duraludon ist besonders schwach gegen Kampf- und Bodenattacken. Dementsprechend solltet ihr vor allem Pokémon nutzen, die diese Typen gut ausspielen können. In Dyna-Kämpfen ist allerdings auch die Defensive nicht zu verachten.

Wir zeigen euch, welche Monster sich lohnen.

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Angreifer und Verteidiger gegen Gigadynamax Duraludon

Beste Angreifer: Eure besten Optionen in der Offensive sind mächtige Boden- und Kampfpokémon. Hier solltet ihr auf folgende setzen, wenn möglich:

Gigadynamax Machomei (bester Offensivkonter)

Dynamax-Stalobor

Dynamax-Wulaosu

Dynamax-Machomei

Ansonsten sind auch Pokémon wie Galagladi, Rihornior oder Quartermak Optionen, aber mit ihnen wird es schwieriger.

Beste Verteidiger: Gleichzeitig müsst ihr auf eine starke Defensive setzen.

Eure beste Option ist hier die Königsform von Zamazenta. Das Stahl-Monster hält viel aus und kann euch mit seinem Abenteuereffekt auch weiterhelfen. Ansonsten ist wie immer Heiteira eine gute Option, oder Stahl-Monster wie Registeel, Metagross, Melmetal oder Krarmor.

Welche Strategie sollte ich verfolgen? Wichtig ist, dass ihr eure Defensivmonster nutzt, um die Attacken von Machomei einzustecken. Sobald die Dyna-Anzeige voll ist, wechselt ihr auf euren Angreifer und droppt eure mächtige, sehr effektive Attacke auf Duraludon.

Wenn ihr nicht auf starke Angreifer zurückgreifen könnt, könnt ihr euch auch als Heiler der Gruppe betätigen, etwa mit Chaneira oder Heiteira. Eure Teammitglieder werden es euch danken, wenn sie sich mehr auf die Offensive konzentrieren können.

Ihr seht also: Wie immer gilt, dass ihr euch in einem Dynamax-Kampf gut absprechen solltet, denn gerade die Giga-Kämpfe sind sonst einfach nicht machbar. Wenn ihr gerade neu in das Feature einsteigt, haltet euch am besten an die erfahreneren Trainer in eurer Gruppe, wenn es um die Kampftaktik geht und fragt im Zweifel sie danach, welche Rolle ihr im Kampf einnehmen könntet. Wenn ihr wissen wollt, was die Naturzone sonst bringt: Hier sind alle Inhalte der GO Naturzone von Tag 1.