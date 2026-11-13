Jemand hat wohl gerade versucht, eine RTX 5090 zu verkaufen, die zu einer gestohlenen Ladung im Wert von 470.000 Dollar gehört

Im Oktober 2026 verschwand eine Ladung mit Grafikkarten von einem brasilianischen Flughafen. Jetzt ist eine davon in einem Online-Angebot wieder aufgetaucht. Bis heute ist unklar, was aus den zwei Paletten geworden ist.

Um was für eine Lieferung geht es? Im Oktober 2026 verschwand eine Ladung mit Nvidia-Grafikkarten im Wert von 470.000 US-Dollar spurlos von einem brasilianischen Flughafen. Bis heute ist unklar, wie viele Grafikkarten mutmaßlich gestohlen wurden und wo diese hingekommen sind.

Oderço Matos, Chef der Firma, die für die Grafikkarten verantwortlich gewesen sein soll, erklärte damals: „Zwei Paletten mit Grafikkarten verschwinden nicht einfach von einem internationalem Flughafen“ (via videocardz.com).

Unser Titelbild ist ein Symbolbild.

Ein Online-Angebot ist eine verschwundene Grafikkarte

Wo ist die Grafikkarte aufgetaucht? Jetzt ist tatsächlich eine Grafikkarte aus der vermissten Ladung wieder aufgetaucht und zwar auf der Handelsplattform OLX. Woher man das weiß? Auf dem Bild des Angebots konnte man die Seriennummer der Grafikkarte erkennen und diese stimmt mit einer Nummer der vermissten Modelle überein.

Konkret zeigt die Anzeige eine „ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID OC 32 GB“-Grafikkarte in ihrer Originalverpackung. Der Eintrag wurde inzwischen entfernt, aber die ursprüngliche URL und die Fotos sind weiterhin online auffindbar.

Wie es weitergeht, ist nicht bekannt. Vermutlich dürften Polizei und der frühere Besitzer mittlerweile auch auf das Angebot aufmerksam geworden sein. Beim Magazin Videocardz heißt es außerdem, dass viele brasilianische Nutzer nur mit dem Kopf schütteln und sich fragen, wie man eine gestohlene Grafikkarte nicht nur zum Originalpreis, sondern auch noch mit Seriennummer online stellen könne.

Ob es sich um den Anbieter um einen der potentiellen Diebe handelt, ist nicht bekannt. Denn auch der aktuelle Verkäufer könnte die Grafikkarte bereits gebraucht gekauft haben, ohne zu wissen, dass er hier ein gestohlenes Exemplar erwischt hat. Insgesamt bleibt die gesamte Situation ziemlich undurchsichtig.

Ein besonders dreistes Trio ließ vor ein paar Jahren ebenfalls wertvolle Grafikkarten mitgehen. Die Aktion war allerdings nur “mittelgut” durchdacht. Sie konnten die begehrten Hardware-Teile leicht aus dem Lagerhaus befördern, wurden dabei allerdings gefilmt: Mitarbeiter klauen Grafikkarten im Wert von 34.000 €, werden dabei gefilmt