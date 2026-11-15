Ich habe nach vielen Jahren gelernt, warun man seinen PC neustarten sollte anstatt ihn auszuschalten

Viele schalten ihren PC einfach aus. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat jetzt gelernt, dass der Neustart oft die bessere Lösung ist. Alternativ muss man eine Einstellung im System deaktivieren.

Wenn ich abends meinen Computer verlasse, schalte ich ihn in der Regel aus. Ein Fehler, wie ich dann feststellen musste.

Ein Kollege erklärte mir dann, dass ein Neustart in der Regel besser für den PC ist. Außerd man schaltet den sogenannten Schnellstart ab.

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Der Schnellstart speichert Daten eures PCs für den nächsten Start

Was passiert beim Ausschalten? Mit dem Release von Windows 8 (2012) wurde eine Funktion eingeführt, die sich Schnellstart nennt. Beim Herunterfahren wird der Windows-Kernel sowie der Zustand der Treiber in einer Ruhezustandsdatei (hiberfil.sys) gespeichert, anstatt das System komplett abzuschalten. Der Vorteil ist, dass euer System deutlich schneller startet.

Der Nachteil: alle Fehler und Probleme bleiben auch zwischengespeichert. Denn in dieser Datei wird der aktuelle Zustand von Kernel und Treiber gesichert.

Was passiert beim Neustart? Bei einem Neustart führt der PC hingegen einen richtigen Kaltstart durch: es werden Kernel, Treiber und Dienste neu aufgebaut und keine Datei angelegt. Viele Probleme lassen sich auch dadurch beheben, indem man einfach den PC neustartet. Zumindest solange ihr den Schnellstart im System aktiviert habt.

Der Schnellstart bringt bei modernen PCs kaum noch Vorteile

Kann man Schnellstart abschalten? Ja, das geht tatsächlich und das habe ich dann auch gemacht.

Dazu muss man den Schnellstart unter Windows deaktivieren, dann wird auch kein Abbild unter Windows gespeichert. Microsoft selbst empfiehlt den Schnellstart.

Öffnet „Energieoptionen“ und wählt „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll“.

Wenn die Einträge ausgegraut sind, klickt auf „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar.”

Deaktiviert das Kontrollkästchen „Schnellstart aktivieren (empfohlen)“.

Speichert die Einstellung.

Lohnt sich der Schnellstart überhaupt noch? Die Funktion stammt aus einer Zeit, zu der noch vermehrt Festplatten (HDDs) verbaut wurden. Bei älteren Systemen mit HDD kann sich die Funktion daher lohnen.

Anders sieht es bei modernen PCs aus, die ihr System von einer SATA-SSD oder sogar von einer NVme-SSD booten. Hier spart ihr maximal wenige Sekunden, die sich beim ohnehin schnellen Start kaum noch bemerkbar machen.

Wenn euer System trotzdem ewig zum Starten braucht, dann könnte es eher am zugemüllten Autostart liegen. Ein Youtuber hatte einmal demonstriert, wie stark ihr euren PC mit einem zugemüllten Autostart verlangsamen könnt.