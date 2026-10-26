Jüngster Weltmeister in League of Legends ist mit 31 Jahren verstorben

Lauri Cyanide Happonen ist am 31. Juli 2026 mit 31 Jahren verstorben. In League of Legends hat sich der Spieler bereits bei der 1. Weltmeisterschaft in die Geschichte des Spiels verewigt.

Wie am 26.10.2026 öffentlich gemacht wurde, ist Lauri Happonen, besser bekannt als Cyanide, am 31. Juli 2026 verstorben. Das berichtet unter anderem die finnische Website Ilta Sanomat. Die Todesursache ist unbekannt. Der ehemalige LoL-Profi wurde 31 Jahre alt.

Auch wenn er die letzten Jahre kein bekannter Profi mehr war, war Happonen ein wichtiger Teil der Geschichte von League of Legends, vor allem als einer der ersten Weltmeister des Spiels.

Bis heute der jüngste Worlds-Sieger in LoL

Wer war Lauri Happonen? Schon in den Anfangstagen des Profi-Bereichs von LoL war er als Spieler tätig. So trat er 2011 dem bekannten Team Fnatic bei. Das war nur 2 Jahre nach dem Release des Spiels. Somit war er als Jungler auch in der kompetitiven Season 1 des Spiels tätig und konnte schon bei den ersten Worlds im Jahr 2011 Geschichte schreiben.

Zusammen mit seinem Team gewann er 2011 die erste Weltmeisterschaft von LoL und das mit jungen 16 Jahren. Damit ist er bis heute der jüngste Weltmeister in der Geschichte des Spiels und wurde passend zu seiner Rolle mit dem Fnatic Jarvan -Skin im Spiel verewigt.

Sein letztes Profi-Match war bei den Worlds 2014 am 29. September 2014. Im Dezember danach verließ er Fnatic und beendete seine Karriere als Profi-Spieler, tauchte aber als Caster noch im Kontext der Szene auf.

Im Zuge der Meldung meldete sich auch sein altes Team zu Wort. Fnatic schrieb auf x.com:

Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von Lauri „Cyanide“ Happonen, der Anfang dieses Jahres verstorben ist. Während seiner vierjährigen Zeit bei Fnatic schrieb Cyanide Geschichte als jüngster Spieler aller Zeiten, der mit nur 16 Jahren die Weltmeisterschaft gewann. Er hinterlässt ein Vermächtnis, das niemals in Vergessenheit geraten wird. Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, deren Leben er berührt hat.

Auch sein ehemaliger Teamkollege, Bora Yell0wStaR Kim, bekundete sein Beileid auf x.com. Für ihn sei Happonen einer der gütigsten und aufrichtigsten Menschen gewesen, die er kennenlernen durfte. Die beiden trafen sich zuletzt am 24. Juli beim LEC 2026 LoL Classic Showmatch, bei dem sie in verschiedenen Teams gegeneinander antraten.

Lauri Happonen ist nicht das erste Teammitglied des damaligen Fnatic, das tragischerweise verstorben ist. Im April 2025 verstarb sein ehemaliger Kollege Maciej Shushei Ratuszniak an einer Krebserkrankung: Der erste Weltmeister von League of Legends ist mit 36 Jahren verstorben, Fans trauern um eine Legende