Die besten 5 Rennfahrer aus Star Wars im Ranking – Anakin hat Platz 1 knapp verpasst

In Star Wars stechen vor allem die Piloten schneller Raumschiffe hervor. Für dieses Ranking schauen wir uns hingegen waschechte Rennfahrer und Besitzer eines Podracers an, und klären, wer zu den Top 5 gehört.

Wie wurde die Liste erstellt? Während wir auf MeinMMO bereits geklärt haben, wer zu den besten Piloten herkömmlicher Raumschiffe in Star Wars zählt, konzentrieren wir uns an dieser Stelle auf Podracer. Sie sind unter anderem Teil des jüngst erschienenen Spiels Star Wars: Galactic Racers.

Die Rennfahrer aus der weit, weit entfernten Galaxis müssen höchste Konzentration und Talent am Steuer ihres Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs beweisen. Wir haben uns angesehen, welche Leistungen die Kandidaten vorweisen können und sie gegeneinander geranked.

Die genaue Platzierung basiert dabei auf der Meinung des Autors. Sollte euer persönliches Ranking davon abweichen, könnt ihr es uns gerne in die Kommentare schreiben.

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5. Mawhonic – Größe ist nicht alles

Spezies: Gran

Podracer: GPE-3130

Bevor Mawhonic zu einem sehr guten Rennfahrer wurde, musste er viel Spott wegen seiner Körpergröße von nur etwa 1,22 Meter ergehen lassen. Am Steuer bewies er, was er draufhatte. Dank seines modifizierten Podracers konnte er sogar dem großen Kontrahenten Sebulba gefährlich werden.

Beim berühmten Boonta Eve Classic, dem Podrennen in Episode 1, war Mawhonic sogar auf den vorderen Plätzen, ehe Sebulba zu unfairen Mitteln griff und ihn rammte und ausschaltete. Wer weiß, ob er das Rennen ohne das Foulplay nicht sogar gewonnen hätte. Glücklicherweise überlebte der Gran den Unfall und trat auch in Zukunft weiter als erfolgreicher Rennfahrer auf.