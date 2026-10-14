Die Bahnstrecke Hannover-Hamburg darf gebaut werden. In China ist man mit seiner „künstlichen Sonne“ bereits ein paar Schritte weiter. Das chinesische Projekt möchte den Prozess nachbilden, der die Sonne antreibt, und irgendwann Strom produzieren.

In Deutschland braucht alles seine Zeit. Bestes Beispiel dafür ist die Bahnstrecke Hannover-Hamburg: Seit Jahrzehnten plant die Deutsche Bahn den Ausbau oder Neubau der umstrittenen Bahntrasse. Offiziell soll der Neubau zwischen 2050 und 2065 fertig werden. Also in 24 bis 40 Jahren, wenn nicht am Ende doch noch etwas dazwischenkommt, schreibt der NDR.

In China ist man da deutlich schneller. Denn das Land in Fernost baut und forscht bereits seit einigen Jahren an seiner „Sonne 2.0“, die oft nur als „künstliche Sonne“ bezeichnet wird.

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Chinas „künstliche Sonne“ soll nächstes Jahr fertig sein und 2030 ersten Strom erzeugen

Um was für ein Projekt geht es da? Konkret geht es um den Tokamak HL-2M. Das ist ein experimenteller Kernfusionsreaktor in Chengdu (Provinz Sichuan, China), der oft auch einfach als chinesische „künstliche Sonne“ bezeichnet wird. In Betrieb ist der Reaktor seit dem 4. Dezember 2020.

Bis 2027 soll die Anlage fertiggestellt sein und voraussichtlich ab 2030 den ersten Strom produzieren, schreibt das Magazin People.com. Stromerzeugung aus Kernfusion, ein Traum, von dem auch international mit dem Projekt ITER in Frankreich schon länger geträumt wird.

Mithilfe der Kernfusionstechnologie versuchen chinesische Wissenschaftler, denselben Prozess nachzubilden, der die Sonne antreibt. Und wenn die Fusion wirklich erfolgreich ist, könnte sie in Zukunft nahezu unbegrenzte saubere Energie liefern. Bis zu einer kommerziellen Stromproduktion dürften dann aber dennoch noch einige Jahre ins Land gehen.

China und Russland haben andere ehrgeizige Pläne: Bis 2028 will man ein Atomkraftwerk auf dem Mond bauen. Wenn die Pläne eingehalten werden, ist das auch einige Jahre schneller als die umstrittene (Neubau)-Bahnstrecke im Norden Deutschlands: China und Russland haben einen äußerst ehrgeizigen Plan: Bis 2028 wollen sie ein Atomkraftwerk auf dem Mond bauen