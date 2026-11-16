AMD bietet die besten Gaming-CPUs, wird aber wohl gerade trotzdem von Intel überholt

AMD und Intel liefern sich seit Jahren ein Wettrennen um Marktanteile und AMD konnte seine immer weiter steigern. Jetzt muss man wohl einen Rückschlag verkraften.Der Grund liegt wohl insbesondere an dem starken Gaming-Portfolio.

Wie sieht die Situation derzeit aus? Das Marktforschungsinstitut Mercury Research hat Zahlen von den Marktanteilen der großen Chip-Hersteller AMD und Intel veröffentlicht. Beide verkaufen CPUs für Desktop-PCs und Server.

Interessant ist, dass der Marktanteil von AMD im 3. Quartal 2026 stark zurückgegangen ist und zwar um 5 %.

Gaming-Produkte schwächeln wegen hoher Preise

Warum ist das so? AMD profitiert seit vielen Jahren davon, dass man mit seiner X3D-Architektur die derzeit besten Gaming-CPUs auf dem Markt hat.

Doch genau dieser Bereich schwächelt gerade: Hohe Preise bei RAm und Speicher sorgen dafür, dass die Leute kaum noch neue Hardware und insbesondere keine neue CPU mehr kaufen. Das betrifft vor allem AMD, die stark auf den Gaming-Markt gesetzt haben. So schreibt das Institut:

Wir glauben, dass ein weiterer Faktor für die Gewinne von Intel in diesem Bereich die stärkere Ausrichtung von AMD auf den PC-Gaming-Markt ist, der unter Lieferengpässen bei Gaming-GPUs gelitten hat.

Intel hingegen profitiert wohl gerade davon, viele Verträge mit Langzeitkunden zu haben. Diese OEM-Veträge, etwa für Fertig-PCs laufen noch und bescheren Intel wohl weiterhin Marktanteile. Denn Intel-CPUs stecken etwa in vielen Mini- und Kleinst-PCs, die in vielen Büros eingesetzt werden.

AMD selbst setzt aber seit Monaten ebenfalls verstärkt auf den finanziell wichtigen Server-Markt und mischt hier ebenfalls mit, wie Intel und Nvidia.

AMD dominiert seit ein paar Jahren mit seinen CPUs den Gaming-Markt. Intel arbeitet aber seit geraumer Zeit an einer Antwort. Mit „BFC“ könnte man dieser Antwort ein ganzes Stück näherkommen: Intel könnte endlich eine Antwort gegen AMDs beste Gaming-CPUs haben