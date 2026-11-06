8 Mitglieder der Justice League, die in den Filmen von DC bisher nicht aufgetaucht sind

Die Justice League ist das bekannteste Team aus dem Universum von DC. Doch nicht nur Batman, Superman und Wonder Woman sind dort Mitglieder – es gibt noch viele mehr. 8, die man aus den Filmen nicht kennt, stellen wir euch in dieser Liste vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Die Justice League hatte im Laufe ihrer Historie unzählige Mitglieder, auch abseits der allgemein bekannten Helden. Für diese Liste haben wir uns 8 Charaktere angeschaut, die es bisher nicht in einen der großen Filme oder DC-Filmuniversen geschafft haben. Im Zuge dessen klammern wir aber Serien-Auftritte in den CW-Serien, etwa dem Arrowverse oder Smallville aus. Wir nehmen jedoch die verschiedenen Sub-Teams der Justice League mit die Auswahl.

Außerdem beziehen wir uns bei den Hintergrundgeschichten auf die Timeline nach dem großen Reboot durch The New 52 im Jahr 2011.

Die Auswahl basiert auf der subjektiven Meinung des Autors, fehlt euch euer liebstes Justice-League-Mitglied, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wollt ihr zu einem bestimmten Charakter springen, könnt ihr unser Inhaltsverzeichnis nutzen:

Video starten Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Saison 3, die kaum jemand sehen wird Autoplay

Zatanna – die Zauberin aus dem DC-Universum

Zatanna im Animationsfilm Justice League Dark (Bildquelle: DC auf YouTube)

Erster Auftritt: Im Comic Hawkman Nr. 4 im Jahr 1964

Zatanna Zatara sieht auf den ersten Blick aus wie eine klischeehafte Zauberin, die man auf den Bühnen in Las Vegas treffen könnte, doch dahinter steckt wahre Magie. Sie ist ein Homo Magi, ein Mensch, der inhärent die Fähigkeit besitzt, Magie zu wirken. Sie ist sogar mit Leonardo da Vinci verwandt.

Nach dem New 52 -Reboot etablierte DC, dass sie bereits als Kind von ihrem Vater in der Kunst der Magie trainiert wurde. Ihr Alleinstellungsmerkmal liegt dabei in ihrer Art des Wirkens: sie spricht Wörter rückwärts aus, damit sie funktionieren. Dank dieser Fähigkeiten kümmert sie sich hauptsächlich um magische Probleme wie Dämonen oder Hexen.

In ihrer langen Historie war sie demnach nicht nur ein Mitglied der regulären Justice League (etwa vor dem Reboot), sondern auch ein essenzieller Teil der Justice League Dark, einem Team, dass sich speziell dem Übernatürlichem widmet. Bekannte Mitglieder waren etwa Constantine, Swamp Thing, Doctor Fate oder auch Wonder Woman.