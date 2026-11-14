Erst WoW: Forever löst die große Unlogik der Allianz

Für 22 Jahre hat die Allianz in World of Warcraft keinen Sinn ergeben. Jetzt erklärt ausgerechnet WoW Forever, woher das Wappen kommt.

Die Allianz ist der feste Gegenspieler der Horde in World of Warcraft und wohl jeder und jede hat schon einmal das Wappen der Allianz gesehen: Der Kopf eines Löwen auf blauem Grund. Aber an dem Wappen gibt es einen Haken, der bisher nie so recht erklärt wurde. Denn: Woher weiß die Allianz eigentlich, was ein Löwe ist …

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Was ist unlogisch an der Allianz? Auch wenn das nicht vollkommen ernst gemeint ist, gibt es schon einen etwas sonderbaren Vorfall. Denn die Allianz hat als Wappen das Gesicht eines Löwen. Klar, der soll Stärke und Mut symbolisieren und ist auch das Zeichen der herrschenden Wrynn-Familie, zu der etwa Anduin und Varian gehören.

Doch die Frage bleibt: Woher wussten die Menschen schon damals, was ein Löwe ist? Auf den gesamten östlichen Königreichen, also der bis zu „Warcraft III“ bekannten Welt für die Menschen, gibt es nämlich keine Löwen.

Kein Löwe in den östlichen Königreichen – bisher

Wie hat WoW Forever das behoben? In der neusten Folge des Podcasts zu World of Warcraft Forever (auf YouTube) sprachen die Entwickler genau darüber. Denn so kleine Story-Details, die über Jahre immer mal wieder in der Community angesprochen werden, finden auch bei den Entwicklern Anklang.

Die Flusslande (Riverglades) waren der perfekte Augenblick, um diesen „Lore-Fehler“ endlich zu beheben. Aus genau diesem Grund hat man sich dazu entschieden, Löwen in den Riverglades vorkommen zu lassen.

Wenn euch künftig also jemand in eine lange Lore-Diskussion verwickeln will, dann habt ihr nun ein bisschen Trivia-Wissen, um auch etwas Interessantes beizutragen. Und vielleicht könnt ihr das Wappen des Löwen ja jetzt mit Stolz tragen oder zumindest dem ruhigen Gewissen, dass es eine logische Erklärung dafür gibt.

Aber hey, nicht vergessen: WoW Forever ist eine alternative Zeitlinie …