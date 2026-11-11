Ein Papa will 3 Gaming-PCs für seine Kinder bauen, damit sie WoW spielen können, verzweifelt gerade an den Preisen

Dreie neue PCs für die Kinder für WoW? Ein Vater will genau das zusammenstellen. Doch das ist bei den hohen Preisen nicht gerade einfach. Viele empfehlen ihm, einen Blick auf den Gebrauchtmarkt zu werfen, um auf diese Weise ordentlich Geld zu sparen.

Ein Vater berichtet in einem umfangreichen Thread auf Reddit, dass er für seine Kinder jeweils einen Gaming-PC für Weihnachten bauen möchte. Also insgesamt drei Stück. Damit sollen sie dann WoW und Minecraft spielen können.

Doch das ist gar nicht so einfach wie gedacht, denn vor allem die gestiegenen Preise stellen wohl eine große Hürde für den Vater dar. Bei seiner aktuellen Rechnung kommt er auf 1.000 US-Dollar pro System, das macht etwa 3.000 US-Dollar.

In einem Nebensatz erwähnt der Vater außerdem, dass er für die PCs wohl einen Kredit aufnehmen müsse. Davor wird er ausdrücklich auf Reddit gewarnt, dass er sich für ein paar Computer nicht seine Finanzen ruinieren solle:

Kauf deinen Kindern doch keine drei PCs für 3.000, wenn du das Geld nicht hast. Dass Amerikaner Kredite aufnehmen, um zu konsumieren, finde ich total verrückt.

Die Empfehlung laut daher: Er solle doch lieber warten oder drei gebrauchte Switch-Konsolen kaufen, wenn es unbedingt Gaming und Minecraft sein müssen. Mal davon abgesehen, dass er für die drei Kinder auch noch das monatliche Abo für WoW bezahlen müsste.

Video starten Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt Autoplay

Mit gebrauchter Hardware lässt sich der Preis kräftig drücken, wenn man geschickt ist

Wo kann er grundsätzlich noch sparen? Das meiste Potential gibt es tatsächlich, da stimmen viele überein, beim Kauf von gebrauchter Hardware. Mit einer gebrauchten Grafikkarte könnte man den Preis der einzelnen Computer nach unten drücken.

Ein anderer Nutzer berichtet, er habe für die PCs seiner Kinder zwischen 450 und 500 US-Dollar gezahlt und dabei vollständig auf den Facebook-Marketplace gesetzt. Wenn man sich geschickt anstelle oder Verkäufer stark herunterhandeln würde, könne man hier viel Geld sparen (via Reddit.com):

(…) Wenn du den Marktplatz wie ein Besessener durchforstest, dich sofort auf gute gebrauchte Teile stürzt und kein Problem damit hast, Leuten, die 900 Dollar für Rechner mit einer 2060 verlangen, ein viel niedrigeres Angebot zu machen, wirst du damit deutlich günstiger auskommen als beim Neuaufbau – und am Ende viel bessere PCs haben als beim Neuaufbau.

Das Problem daran: Man muss auf den ersten Blick erkennen, welche Hardware gut ist und welche Preise fair oder sogar hervorragend sind. Hat man jahrelang Erfahrung mit Computern, dann fällt einem das Filtern deutlich leichter als einer Person, die das nur selten macht.

Der bekannte Tech-YouTuber JayzTwoCents wollte übrigens einen Gaming-PC nur aus gebrauchter Hardware von eBay bauen. Doch bereits nach 25 Minuten ist klar, dass das wohl nichts wird. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Tech-YouTuber kauft für 600 € gebrauchte Hardware – Baut einen Gaming-PC daraus, der nach 25 Minuten stirbt