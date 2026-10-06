Publisher von GTA nimmt großes Service-Game nach nur 2 Jahren offline, macht sogar den Story-Modus unspielbar

Take-Two nimmt gerade zwei Jahre nach Release NBA 2K25 aus den Stores. Das Spiel wird ab Ende Oktober 2026 nicht mehr verkauft. Doch mitsamt dieser Entscheidung verschwindet nicht nur die Möglichkeit, neue Spieler ins Boot zu holen. Auch bisherige Spieler verlieren eine Menge Inhalt – und haben dementsprechende Gefühle.

Was wurde angekündigt? Auf Steam kündigte das Team von NBA 2K25 an, dass das vor 2 Jahren erschienene Basketballspiel vollständig eingestellt wird. Es wird nicht nur ab dem 30. Oktober 2026 nicht mehr verkauft, sondern zum 31. Dezember 2026 komplett eingestellt.

Wer das Spiel bereits gekauft hat, kann es weiterhin herunterladen und die Offline-Modi spielen. Doch eine Menge Inhalte, Multiplayer-Modi sowie der Singleplayer MyCAREER werden nicht mehr verfügbar sein.

MyCAREER ist nämlich mit den Online-Funktionen des Spiels verknüpft, auch wenn es sich um keinen Multiplayer handelt. Der Spielfortschritt sowie die virtuelle Währung des Spiels hängen vollständig von einer Verbindung zu den Servern ab. Sind diese nicht mehr vorhanden, kann dementsprechend auch kein Storymodus mehr gespielt werden.

Video starten NBA 2K23 First Look Trailer

Wie äußert sich das Team dazu? Das vollständige Statement auf Steam lautet wie folgt:

Der Schlusspfiff ertönt – NBA 2K25 wird zum 31. Dezember 2026 eingestellt. Ab dem 30. Oktober 2026 wird dieses Spiel nicht mehr zum Kauf angeboten. Wenn du das Spiel bereits besitzt, kannst du es weiterhin herunterladen und die Offline-Modi spielen. Ab dem 1. Januar 2027 kannst du keine Multiplayer-Spiele mehr spielen und auf keine Online-Spielmodi mehr zugreifen. MyCAREER und MyTEAM werden nicht mehr verfügbar sein, und es wird nicht mehr möglich sein, virtuelle Währung (VC) zu verdienen. Zwar kannst du weiterhin „Play Now“, „MyNBA“, „The W“ und „MyWNBA“ genießen, doch alle Funktionen, die eine Verbindung zu den 2K-Servern erfordern, werden nicht mehr verfügbar sein. Dazu gehören Multiplayer, Online-Ligen und das Teilen in der Community. Wir danken euch dafür, dass ihr Teil unserer Community seid, und hoffen, dass ihr weiterhin viel Spaß mit NBA 2K habt!

Was sagt die Community dazu? Die Reaktionen zum Schluss von NBA 2K25 gingen weit über die eigentliche Spielerbase hinaus und sorgten für eine Menge Gefühle in der allgemeinen Gaming-Community, wie auch auf Reddit.

In den Reaktionen werden vor allem zwei Meinungen besonders deutlich, nämlich einerseits der Frust über die AAA-Gamingbranche sowie das Modell vieler Sportspiele, wodurch sich neue Titel mehr wie Updates eines einzigen Spiels anfühlen, die jedoch jährlich den Vollpreis eines ganzen Spiels fordern:

„Ich werde weiterhin AAA-Spiele piraten [raubkopieren], bis sich die Bedingungen verbessern“, schreibt zorillaaa und erhielt dafür über 2.600 zustimmende Upvotes. Auch SubbinMyNubbin verleiht seinem Frust ein Ventil: „Sportspiele funktionieren mittlerweile im Grunde genommen über ein Abonnement. Wenn du ein Sportspiel-Fan bist, wirst du tatsächlich nichts mehr besitzen – und das wird dir gefallen.“ Ihm stimmten über 6.000 Gamer zu.

Wie findet ihr diese Situation? Seid ihr ebenso frustriert von dieser Entscheidung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Das Problem mit Live-Service-Games wird nicht erstmalig durch NBA 2K25 deutlich, sondern ist seit Jahren ein großes Gesprächsthema. Redakteur Benedict Grothaus hat sich das genauer angeschaut und in seinem Artikel aufbereitet: Jeder will irgendwie Service-Games machen, aber das ist eine wirklich dumme Idee