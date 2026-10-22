5 düstere Demos auf Steam, die ihr auch als Horror-Muffel gefahrlos testen könnt

Habt ihr Lust auf ein düsteres Setting oder einen übernatürlichen Twist, wollt euch beim Zocken aber nicht zu Tode erschrecken? Dann sind diese 5 kommenden Titel genau das Richtige für euch. Auf Steam könnt ihr sie schon jetzt kostenlos testen.

Im Rahmen des Steam Next Fests gibt es auch dieses Jahr wieder jede Menge neuer Demos zu entdecken. Die Spielevorschau geht vom 19. bis zum 26. Oktober um 18:00 Uhr. Mit dabei sind vor allem Indie-Titel und generell Spiele kleinerer Entwicklerteams, die in den nächsten Monaten erscheinen sollen.

Thematisch ist fast alles vertreten. In unserer Liste geht es aber speziell um Spiele, die richtig schön geisterhaftes Feeling aufkommen lassen und damit perfekt zur dunkler werdenden Jahreszeit passen. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, falls klassischer Horror eigentlich nicht so euer Genre ist. Im Kern sind die Spiele alle eher entspannt, nur eben mit einer düsteren Wendung.

The Zibbo Show – In diesem Roguelite werdet ihr zum ungewollten Star einer düsteren Spielshow

Video starten In einem neuen Spiel auf Steam müsst ihr in einer Spielshow um euer Überleben zocken Autoplay

Genre: Deckbuilding, Strategie, Roguelite

Deckbuilding, Strategie, Roguelite Release-Datum: 29. Oktober 2026

29. Oktober 2026 Kostenlose Demo: auf Steam

Wolltet ihr schon immer mal in einer dubiosen TV-Spielshow mitmachen, in der ein paar Würfel über euer Leben entscheiden? Nein? Glücklicherweise müsst ihr in „The Zibbo Show“ nur euer virtuelles Leben aufs Spiel setzen.

Im Kern handelt es sich um ein Würfel-Spiel mit Roguelite-Elementen. Über 12 Runden hinweg tritt man gegen immer stärker werdende Gegner an. Dabei müssen Würfel in einem 3×3-Feld geschickt platziert werden, um möglichst viele Punkte zu machen und Würfel des Gegners zu zerstören.

Nach jedem Match gibt es wie für Roguelites typisch einen Shop, in dem man seine Würfel verbessern und Karten für zusätzliche Effekte kaufen kann. So kann man strake Kombis zusammenstellen und die Zahlen in die Höhe schießen lassen.

Vor allem für Fans von Brotato und Co. ist „The Zibbo Show“ definitiv einen Blick wert. Wären da nur nicht die ganzen Kameras, der seltsame Host der Show und die Angst darüber, was passiert, wenn man verlieren sollte.