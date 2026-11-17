Die US-Stadt Memphis hat so hohe Einnahmen durch ein Rechenzentrum bekommen, dass sie einen Teil davon jetzt den Bewohnern zur Verfügung stellt. Insgesamt geht es um rund 2 Millionen US-Dollar, um die sich Anwohner bewerben können. Weiteres Geld wird in die Stadt selbst investiert.

Warum macht die Stadt das? Die US-Stadt Memphis hat aus dem „Colossus 1“-Rechenzentrum von SpaceX so hohe Einnahmen erzielt, dass man diese nun über eine Initiative an die Einwohner auszahlt.

Die sogenannte HOPE-Initiative ist ein Förderprogramm für Hausrenovierungen und wird vollständig aus den Grundsteuereinnahmen des Rechenzentrums finanziert. Insgesamt stehen 2 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Berechtige Antragssteller können sich für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 25.000 US-Dollar anmelden.

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Anwohner werden finanziell bei Renovierungsmaßnahmen unterstützt

Was wird alles finanziert? Laut der Stadt Memphis können sich Anwohner, die in der Investitionszone 1 wohnen, eine von verschiedenen Renovierungsmaßnahmen bezahlen lassen. Dazu gehören unter anderem laut Stadt:

Bauliche Reparaturen

Reparaturen an Sanitäranlagen, Heizung und Klimaanlage

Dachreparaturen oder -erneuerungen

Barrierefreie Umbauten

Außenrenovierungen, einschließlich Anstrich, Zaunbau und Gartengestaltung

Laut Stadtverwaltung wird das Geld „in Form eines aufgeschobenen, erlassbaren Darlehens mit 0 % Zinsen und ohne monatliche Rückzahlungen gewährt.“ Ein erlassbares Darlehen ist ein Kredit, der unter bestimmten, festgelegten Bedingungen nicht zurückgezahlt werden muss damit faktisch zu einem nicht rückzahlbaren Zuschuss wird.

Ingesamt werden 3,26 Millionen US-Dollar investiert. Neben den 2 Millionen für die Bevölkerung, wird die restliche Million für die Stadt selbst genutzt, etwa für Verschönerungsaufgaben und die städtische Sicherheit.

Rechenzentren sind in der Bevölkerung hoch umstritten. Denn sie benötigen große Mengen an Energie und Wasser und belasten damit die Umwelt. Hinzu kommt, dass diese Gebäude oft riesige Flächen verbrauchen, die dann wieder für andere Aufgaben nicht zur Verfügung stehen. Die 2 Millionen US-Dollar wirken da eher wie ein Trostpflaster, um kritische Personen zu beruhigen.

Viele Menschen lehnen es grundsätzlich ab, direkt neben einem Rechenzentrum wohnen zu müssen, obwohl sie die KI-Funktionen mehr als ausgiebig verwenden: Fast alle nutzen im Alltag KI, aber keiner will neben einem lauten Rechenzentrum wohnen