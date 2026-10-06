Spieler stopft eine PS5 Pro nackt in eine Pappkiste: die Konstruktion hat jetzt ein ganzes Jahr überstanden

Ein Spieler hat eine PS5 Pro ohne Gehäuse in eine Kiste gesteckt. Viele warnten ihn damals, dass diese Konstruktion nicht lange überleben werde. Doch jetzt, ein Jahr später, kann er ihnen beweisen, dass eine PS5 Pro in einem Kartondurchaus überleben kann.

Ein Spieler hat ein Jahr lang eine PS5 Pro in einer Pappkiste betrieben, die ihm jemand für 100 US-Dollar verkauft hatte. Davon berichtet das Magazin WCCFTech. Die Konstruktion sieht (siehe Titelbild) alles andere als stabil und sicher aus, entsprechend viele Warnungen soll es aus der Community gegeben haben.

Jetzt, ein gutes Jahr später, lebt die PS5-Pro-Kisten-Konstruktion noch.

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro Autoplay

Eine ausgeweidete PS5 Pro landet in einem Karton: „Bin bereit für GTA 6“

Was sagt der Nutzer selbst dazu? Er erklärte, dass ihm ein Kunde eine nackte PS5 ohne Gehäuse überlassen habe. Anstatt sie weiterzuverkaufen, habe er sie stattdessen selbst verwendet: Die Hardware hat er in einen Karton gepackt, um diese zumindest etwas zu schützen. Um die Hardware zu kühlen hat er obendrein einen Ventilator an eine Öffnung gestellt. Er schreibt dazu in einem Reddit-Post:

Ich betreibe ein Pfandhaus und hatte mal einen Kunden, der eine komplett ausgeweidete PS5 Pro vorbeibrachte – er hatte die gesamte wichtige Elektronik ausgebaut und das leere Gehäuse bei Walmart gegen eine vollständige Rückerstattung zurückgegeben (…) Ich habe ihm 100 Dollar angeboten – aber nicht, um sie in meinem Laden zu verkaufen, sondern nur, um sie für mich selbst zu behalten. Es gab hier viele Neider, die sagten, das würde nicht lange halten, aber sie läuft nun schon seit über einem Jahr einwandfrei! Und ich nutze sie täglich für PSVR2 – was die anspruchsvollste Art ist, die PS5 Pro zu nutzen. Das zweite Bild zeigt, wie ich sie betreibe: Da sie nicht in dem Gehäuse steckt, das mit seinem eingebauten Lüfter für die Kühlung des Systems ausgelegt ist, verwende ich einen externen Lüfter, um sicherzustellen, dass sie kühl bleibt – und ich könnte nicht zufriedener sein, habe mir 800 Dollar gespart. Bin bereit für GTA 6.

Er selbst fügt hinzu, dass ihm damals viele nicht glauben wollten, dass eine PS5 Pro in diesem Zustand und in einem Karton lange überleben würde. Tatsächlich lebt sie laut ihm jetzt seit einem Jahr in der Kiste.

Ein neues Gehäuse hat er sich übrigens nicht gekauft, weil ihm das bisher zu teuer gewesen sei. Denn Drittanbieter würden für ein Gehäuse zwischen 150 und 200 US-Dollar verlangen und dafür sei er bisher zu geizig gewesen. Aktuell würde er darauf warten, dass es ein gutes Angebot gäbe, wo er zuschlagen könnte.

Zumindest muss sich der Nutzer keine Sorgen um eine PS5 Pro zum Release von GTA 6 machen. Denn die PS5 Pro ist kaum verfügbar und nur noch schwierig erhältlich. Schuld daran ist auch GTA 6. In Japan testet Sony jetzt ein neues Bestellungssystem, welches früher oder später auch nach Europa kommen könnte: Wer spontan eine PS5 Pro für GTA 6 kaufen will, sollte jetzt noch schnell seine alte PlayStation entstauben