Ein Spieler hat ein komplexes Kühlsystem gebaut, um seinen Gaming-PC mit der Winterluft zu kühlen. Trotz hoher Übertaktung erreicht die Hardware laut Nutzer maximal 52 Grad.

Was genau hat der Nutzer gemacht? Die Person hat seinen Gaming-PC mit einer selbst gebauten Wasserkühlung ausgestattet. Die Konstruktion führt Kühlflüssigkeit durch die Hauswand zu einem Radiator nach draußen, wo sie naschließend von der kalten Außenluft gekühlt wird.

Mit einem komplexen System aus Einplatinen-Computer, Sensoren und Ventilen regelt er automatisch, wie viel Flüssigkeit nach draußen gelang und auf diese Weise gekühlt wird. Eine komplexe Konstruktion, die ihm viel Lob eingebracht hat.

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PC mit Außenluft kühlen und der Kampf gegen das Kondenswasser

Warum hat er das gemacht? Er erklärte in seinem eigenen Post auf Reddit, dass sein Computer den Raum beim Gaming stark aufheizt, er aber gleichzeitig niedrige Temperaturen erreichen wollte. Durch die kalte Außenluuft bleiben GPU und CPU unter Last jetzt zwischen 34 und 52 Grad, obwohl er die Hardware stark übertaktet.

Gibt es auch Risiken? Ja, und denen ist sich der Nutzer durchaus bewusst, wie er selbst schreibt. Das Wasser darf beispielsweise nicht zu kalt werden, da sich sonst Kondenswasser bilden und die Hardware beschädigen könnte. Dazu kommen noch Frostschutz, mögliche Lecks und ein hoher Wartungsaufwand.

Zumindest hat der Nutzer laut eigenen Aussagen vorgesorgt: Der verbaute Einplatinen-PC, ein Arduino, liest mehrere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren aus und regelt die Außenlüfter und den gesamten Kreislauf. Das komplexe System soll die Wassertemperatur gezielt knapp über dem Taupunkt halten, damit sich eben keine Kondensation an den Komponenten bilden kann.

Und was ist mit der LAN-Party um die Ecke? Das ist laut Nutzer kein Problem, denn er hat sein System mit einem flexiblen Stecksystem und einer integrierten Kühlung ausgestattet. Er kann seinen Computer einfach von der Außenkühlung trennen und den PC auf die nächste LAN mitbringen, ohne sein ganzes Haus mitnehmen zu müssen.

Was haltet ihr von der Idee? Genial oder zu riskant für die PC-Hardware? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Ein anderer Spieler nutzt ebenfalls die eisigen Temperaturen des Winters, um seine Hardware damit zu kühlen. Anstatt nur die Kühlung nach außen zu verlegen, stellt er gleich seinen gesamten PC nach draußen in den Schnee. Die Reaktionen der Community könnten darauf nicht unterschiedlicher sein. Die einen finden die Idee witzig, andere halten das für eine richtig schlechte Idee: Spieler stellt seinen Gaming-PC in den eisigen Schnee, lässt ihn dort kühlen – Andere spotten: „Noch nie so was Dummes gesehen“