Du bewegst dich, er folgt dir: Warum ihr auf diesem Stuhl gar nicht mehr falsch sitzen könnt

Jeder Gamer kennt dieses Trauerspiel: Das Matchmaking dauert ewig, überall sind nervige Smurfer oder der Raid zieht sich über Stunden. Und irgendwann hängt man nur noch wie eine verknotete Garnele über dem Schreibtisch.

Die sogenannte „Gamer-Haltung“ ist aber leider auf Dauer extrem ungesund. Aber Moment, habt ihr nicht extra einen Gamer-Stuhl? Das Problem an solchen Sitzmöbeln ist, dass sie euch nur dann stützen, wenn ihr vollkommen brav und starr sitzen bleibt.

Sobald ihr euch im Eifer des Gefechts bewegt, verpufft der ergonomische Support wie ein Schneeball im siebten Kreis der Hölle. Der Sihoo Doro C300 Pro V2 definiert diesen Ansatz völlig neu: Er zwingt euch nicht in eine Standard-Körperform, die eh niemand voll erfüllt, sondern passt sich aktiv eurer individuellen Haltung an.

Wir erklären euch, warum dieser “Full-Body Adaptive”-Stuhl der ultimative Stamina-Buff für euer Setup ist.

Wer baut den Sihoo Doro C300 Pro V2 und wo gibt es den MeinMMO-Rabatt?

Hinter dem Stuhl steht die Marke Sihoo, die auf 15 Jahre geballte Forschung und Entwicklung im Bereich der Ergonomiestühle zurückblickt. Mit Verkäufen in über 100 Ländern und dem Vertrauen von mehr als 10 Millionen Haushalten weltweit ist Sihoo ein echter Branchenriese. Um zu garantieren, dass euer neuer “Thron” auch deftige PvP-Gefechte unbeschadet übersteht, besitzt der gesamte Stuhl die offizielle IGR-Sicherheitszertifizierung.

Der Sihoo Doro C300 Pro V2 ist ein solides Stück Sitztechnologie.

Auch euer Geldbeutel wird geschont: Das Basismodell in Schwarz (ohne Fußstütze) ist aktuell von 469,99 Euro auf einen Aktionspreis von 429,99 Euro gesenkt. Dieser Preis gilt bis zum Black Friday. Und es wird noch besser: Mit unserem exklusiven MeinMMO-Code SihooMM erhaltet ihr dauerhaft weitere 6 % Rabatt an der Kasse, womit ihr bei einem Endpreis von nur 404,19 Euro landet!

Wie schützt das DynaCore-System euch vor dem gefürchteten Gamer-Garnelen-Rücken?

Normale Stühle verlieren den Kontakt zu eurem Körper, sobald ihr euch bewegt. Das neue DynaCore-System für voll-adaptiven Halt macht damit Schluss. Es nutzt ein Echtzeit-Gravitations-Tracking, das eure Bewegungen sofort registriert.

Der Stuhl umfasst euch regelrecht und verhindert fehlerhaftes Sitzen.

Dabei arbeiten die vier relevanten Zonen – Kopf, Lendenwirbelsäule, Rücken und Arme – absolut synchron zusammen. Egal ob ihr euch beim x-ten Boss-Try nach vorne werft oder erschöpft nach hinten sinken lasst: Der Stuhl umschließt euch kontinuierlich und lässt keine Lücken entstehen.

Warum passt sich das SyncroFlex-System automatisch an jeden Spieler an?

Ihr teilt euch den PC mit jemand anderem oder habt einfach keine Lust, vor jedem Zocken fünf verschiedene Hebel zu verstellen? Das SyncroFlex-System regelt das für euch. Dank einer Dual-Feder-Struktur erkennt der Stuhl beim Hinsetzen eure Körperform und passt sich vollautomatisch an.

Egal, wer drauf sitzt: Der Stuhl passt sich automatisch an!

Die Rückenlehne verfügt über eine spezielle Gleittechnik: Wenn ihr euch bewegt, gleitet die Lehne mit, und die Lordosenstütze folgt exakt eurem Körperschwerpunkt. Es ist also keine manuelle Anpassung mehr nötig und der perfekte Sitz ist sofort da.

Was macht die dynamische Lordosenstütze 2.0 so revolutionär für Dauerzocker?

Die meisten Spieler klagen nach langen Sessions über Schmerzen im unteren Rücken. Das liegt oft daran, dass beim Zurücklehnen ein Hohlraum zwischen Kreuzbein und Lehne entsteht.

Egal wie und wo ihr auf dem Stuhl sitzt: Es passt immer optimal!

Die “Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0” gleitet hingegen beim Neigen einfach mit euch nach unten, sodass dieser Hohlraum gar nicht erst entsteht. Ihr könnt zwischen drei Support-Modi wählen: fest für fokussiertes Spielen, sanft für entspanntes Zocken und leicht geneigt für den perfekten Support des Kreuzbeins.

Wieso sind die 8D-Bionic-Armlehnen ein massiver Buff für Handheld-Gamer?

Wenn ihr zwischen den PC-Matches gerne mal das Smartphone, die Nintendo Switch oder ein Handheld wie das Steam Deck in die Hand nehmt, werdet ihr die 8D-Bionic-Armlehnen lieben.

Armlehnen werden gerne übersehen, aber sie sind gerade für Gamer so wichtig!

Neben der extrem flexiblen Anpassung an wirklich jeden Schreibtisch haben sie ein wirklich cooles Feature: Der hintere Teil lässt sich um 36 Grad nach oben klappen. So könnt ihr eure Ellbogen beim Handheld-Zocken perfekt ablegen und bekommt keine tauben Arme mehr. Zudem bewegen sich die Armlehnen beim Zurücklehnen synchron mit dem Stuhl.

Welche Extras retten euch durch schweißtreibende Sommer-Raids?

Wenn ihr heiße Fights ausfechtet, sollt ihr einen kühlen Kopf bewahren. Der Stuhl ist mit weichem, atmungsaktivem Mesh-Gewebe bezogen, das euren Rücken optimal belüftet. Das druckminimierende Sitzpolster lässt sich in der Tiefe verstellen, was Taubheitsgefühlen in Beinen und Hüfte vorbeugt.

Das Mesh werdet ihr gerade im Sommer zu schätzen wissen!

Für AFK-Zeiten oder Medien könnt ihr die Lehne um bis zu 135 Grad nach hinten neigen. Das Highlight hierbei ist der “Smart Weight-Adaptive Mechanism 2.0”: Er passt den Widerstand der Lehne automatisch an euer Gewicht an, sodass ihr euch geschmeidig und ohne Kraftanstrengung zurücklehnen und wieder aufrichten könnt.

All diese Features machen den Sihoo Doro C300 Pro V2 zu einem sehr guten und debi günstigen Stuhl, der euch dabei hilft, eine gesunde Haltung beim Gaming zu finden!