Die volle Packung GTA 6 gibt’s diese Woche live bei uns auf Twitch. Wir begleiten das meisterwartete Spiel mit über 24 Stunden Livestream voller Talks, Gameplay, Analysen, Meinungen, Reacts, Tech und mehr.

Kaum zu glauben, aber in wenigen Tagen erscheint tatsächlich Grand Theft Auto VI – zumindest für PlayStation und Xbox. Das erste Rockstar-Spiel seit 8 Jahren und das erste GTA seit 13 Jahren hat einen Hype erzeugt wie vielleicht noch kein Videospiel zuvor. Entwicklungskosten, anvisierte Verkaufszahlen, Marketing – so gigantisch wie bei GTA 6 war es bislang noch nie.

Umso gespannter sind die Spieler natürlich: Ja, wie ist es denn nun geworden? Hält das Spiel, was der Hype verspricht?

Das können wir diese Woche endlich herausfinden. Und ihr könnt live dabei sein. Zum Release von GTA 6 veranstalten wir eine Eventwoche auf unserem Twitch-Kanal. Über 24 Stunden Programm rund um Grand Theft Auto VI erwarten euch!

Unser Stream-Programm rund um den GTA-Release auf einen Blick

Unser GTA-Programm auf Twitch

Am Montag und Dienstag ab 16:00 Uhr blicken wir noch locker auf die Geschichte von Rockstar Games und seine Figuren zurück. Wir analysieren das Phänomen GTA, machen eine Tierlist der besten Rockstar-Spiele, veranstalten ein lustiges Quiz über wahre Begebenheiten rund um den ikonischen Florida Man .

Ab Mittwoch wird es dann ernst . Spieler in Neuseeland können ab 12 Uhr mittags unserer Zeit loslegen. Ab da wird das Netz voll sein mit echtem Gameplay, Ersteindrücken und ersten Tipps zum Start des Spiels. Wir begleiten den Launch-Tag deswegen schon ab 11:00 Uhr am 18. November.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag können die Spieler bei uns dann auch in Leonida abtauchen. Wir sammeln am Donnerstag ab 11:00 Uhr Meinungen der internationalen Presse ein, analysieren die Technik und bekommen Besuch von der Polizei, die mit uns beurteilt, wie realistisch das Gangsterleben von Jason und Lucia tatsächlich dargestellt wird.

Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

Am Freitag ab 11:00 Uhr seid ihr dann dran. Wenn ihr bei Twitch eingeloggt seid, könnt ihr euch live bei uns in die Sendung schalten, um eure Eindrücke zu GTA 6 zu teilen. Außerdem sprechen wir mit Maxim, Maurice und weiteren Creator über deren Meinungen zum Hype-Titel.

Ihr merkt schon: Viel los die Woche! Also seid dabei und schaltet ein auf Twitch, ratet, reactet und diskutiert mit!