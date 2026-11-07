Grand Theft Auto: Alle Verräter, die euch in den Spielen hintergangen haben

In Grand Theft Auto wurdet ihr über die Jahre von den verschiedensten Personen skrupellos hintergangen. Hier sind alle relevanten Verräter aus GTA aufgelistet.

Die Definition von Verrat: Verrat zeichnet sich durch einen schwerwiegenden, bewussten Bruch eines bestehenden Vertrauens- oder Loyalitätsverhältnisses aus.

Auf den folgenden Seiten findet ihr eine komplette Übersicht aller 15 Verräter, die euch in GTA hintergehen:

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Figuren, die euch schadeten, aber keine klassischen „Verräter“ sind

Darum fehlen manche Figuren in der Liste: In der GTA-Reihe gibt es verschiedene Personen, die den Protagonisten aktiv schaden und ihnen gegebenenfalls sogar Fallen stellen, ohne klassische Verräter zu sein.

Um nach unserer Definition ein Verräter zu sein, muss eine Bindung zwischen den involvierten Personen bestehen. Wenn es kein vorangegangenes Vertrauens- oder Loyalitätsverhältnis gibt, kann es demnach auch keinen Verrat geben. In diesen Fällen handelte es sich lediglich um eine feindselige Handlung. Hierunter zählen wir etwa Personen wie Armando und Diego Mendez in GTA Vice City Stories sowie Steve Haines und Devin Weston in GTA V.