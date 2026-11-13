Experten testen über 18.000 Stunden OLED-TVs: Bis auf 4 Modelle haben alle den gleichen Fehler

Die Experten vom Magazin RTINGS haben OLED-Fernseher getestet. Dabei haben sie festgestellt, dass die Mehrheit von einem Pixelfehler betroffen ist, den das Team als „Edge Rot“ bezeichnet. Nur vier Modelle sind wohl nicht betroffen. Neuere Geräte sollen die Probleme wohl nicht haben.

Wer hat da getestet? RTINGS gilt als renommiertes Fach-Magazin im Online-Bereich und testet seit Jahren im Labor Fernseher und Monitore, aber auch PC-Peripherie.

In einem Langlebigkeitstest hat das Magazin RTZINGS insgesamt 19 OLED-Fernseher getestet, sowohl sogenannte WOLED- als auch QD-OLED-Modelle. Von den 19 getesteten Geräten haben alle bis auf 4 die gleichen Beschädigungen, die RTINGS als „Edge Rot“ bezeichnet.

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Die meisten Fernseher haben tote Pixel an den Display-Rändern

Was genau ist das Problem? „Edge Rot“ zeigt sich bei den Fernsehern in Form von toten Pixeln oder kleinen Gruppen toter Pixel an den Rändern des Bildschirms. Mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Im Gegensatz zum Einbrennen hat es nichts mit der Darstellung statischer Bilder oder der Art der Nutzung des Fernsehers zu tun. RTINGS vermutet Herstellungsfehler oder Beschädigungen an den Schutzschichten, die das OLED-Panel vor Feuchtigkeit schützen sollen.

Mittlerweile hat sich auch LG zu den beschädigten Panelen geäußert. In einer Stellungnahme gegenüber RTINGs heißt es, dass dieser Fehler bei einer geringen Anzahl von OLED-Produkten auftreten könne, die über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder anderen rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt seien. Unter normalen Nutzungsbedingungen sei aber nicht mit einer solchen Verschlechterung zu rechnen.

Eine gute Neuigkeit gibt es übrigens auch: Alle betroffenen Fernseher kamen zwischen 2020 und 2022 auf den Markt, neuere Geräte sind bisher nicht von den Problemen betroffen. Solltet ihr ein vergleichsweise neues TV-Gerät zu Hause stehen haben, seid ihr im besten Fall von dem Problem nicht betroffen.

Wie viel sind überhaupt 18.000 Stunden? Nutzt ihr euren Fernseher täglich 4 bis 5 Stunden, dann erreicht ihr 18.000 Stunden nach etwa 10 bis 12 Jahren. Je nachdem, wie häufig ihr euren TV verwendet, kann der Zeitraum deutlich länger oder kürzer sein.

RTINGS hat OLED-Fernseher übrigens einem weiteren Langzeittest unterzogen. Alle Geräte haben nach 2 Jahren die gleichen Probleme, nämlich Burn-In. Die Schäden sind unterschiedlich stark ausgeprägt, doch alle sind davon betroffen: Experten haben zwei Jahre lang 100 OLED-Fernseher getestet und wirklich alle Geräte haben das gleiche Problem