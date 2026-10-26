Cyberpunk 2077 zeigt gerade, wie AMD seit Jahren den Abstand zu Nvidia verkürzt

Cyberpunk 2077 hat sein neues Update 2.5 erhalten. Mit dabei Nvidias DLSS 4.5 und AMDs FSR 4.1. Erste Vergleichstests zeigen, dass AMD bei Upscaling immer stärker aufholt. Lange galt AMDs FSR als deutlich schlechtere Alternative. Davon kann heute kaum noch die Rede sein.

AMDs FSR kam am 22. Juni 2021 auf den Markt und sollte eine Upscaling-Alternative zu DLSS werden. Bei allem Upscaling ist die Methode identisch: Ein Spiel wird in niedriger Auflösung berechnet und dann mithilfe von KI auf die richtige Größe hochskaliert.

Zu Beginn galt AMDs FSR aber nicht wirklich als Alternative, denn die Bildqualität war deutlich schlechter als Nvidias DLSS. Das änderte sich aber in den letzten Jahren, denn AMD lieferte immer neue und bessere Versionen von FSR nach. Mit dem Update 2.5 hat Cyberpunk 2077 jetzt Support für DLSS 4.5 erhalten. Und der Vergleich mit FSR 4.1 lohnt sich.

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AMDs FSR 4 kann bei der Bildqualität fast mit DLSS 4.5 mithalten

Was hat sich genau verbessert? Mit FSR 4 gelang AMD dann ein großer Sprung nach vorne. ComputerBase erklärte damals in einem Test zu FSR 4 im Vergleich zu 3, „die Unterschiede sind wie Tag und Nacht.“ Und das können wir selbst ebenfalls im Test mit einer Radeon RX 9070 bestätigen.

Nun schreibt das Magazin GameGPU zum neuen Update 2.5 für Cyberpunk 2077, „AMD FSR 4 hat in puncto Bildqualität fast zu NVIDIA DLSS 4.5 aufgeholt.“

Beide Techniken können mittlerweile feine Streifen auf Kleidung, Nähte und kleine Umgebungselemente korrekt darstellen. Bei Details in der Tiefe soll Nvidias DLSS 4.5 immer noch ein Stück besser sein. Insbesondere bei Raytracing sei Nvidia weiterhin führend. Ebenso wie bei Details, die DLSS noch etwas genauer darstellen sollen:

Beispielsweise bewahrte NVIDIA auf den Gesichtern der Personen mehr feine Details wie Poren und Bartstoppeln, während FSR 4.1.2 das Bild etwas stärker glättete. Der Unterschied war auch bei entfernten Architekturelementen erkennbar, wo DLSS sehr feine Linien genauer wiedergab.

Die Unterschiede insgesamt sind aber bei weitem nicht mehr so groß wie vor 5 Jahren, wo FSR 1.0 Hintergrundtexturen, Gesichter oder Haare teilweise verwaschen darstellte. Und es ist nicht das erste Spiel, wo man diese Verbesserungen erkennt. In unserem Technik-Check zu Witcher 3 Remastered gilt das Update auf FSR 4 ebenfalls als das große Highlight des Updates.

Nvidia ist bei Upscaling nicht mehr alternativlos wie vor 5 Jahren

Warum sind diese Verbesserungen so beachtlich? Lange galt Nvidia beim Thema DLSS als alternativlos, denn AMD konnte in Sachen Technik einfach nicht mithalten. Doch genau das hat sich verhändert. Mittlerweile bekommt ihr mit einer AMD-Grafikkarte ein ähnlich gutes Ergebnis abgeliefert und zahlt bei ähnlicher Performance ein paar hundert Euro weniger.

Solltet ihr euch in Zukunft für eine neue Grafikkarte entscheiden müssen, könnte daher die Qualität von DLSS nicht mehr so die große Rolle spielen wie vor 5 Jahren. Bei Raytracing hingegen bleibt Nvidia weiterhin vorne, Raytracing bleibt aber ohnehin ein Feature, welches viel Leistung frisst: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?