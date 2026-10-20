Trauer um Adam „SkylineTV“ Wolke: Eine Größe aus Twitch-Deutschland ist verstorben

Adam Wolke (36), der als SkylineTV ein bekannter Streamer im deutschen Twitch-Kosmos war, ist im Oktober 2026 aufgrund einer Hirnblutung verstorben.

Wie der Streamer Jens Knossi Knossalla und die Streamerin Verena Ullrich bekanntgegeben haben, ist Adam Wolke verstorben. In einem Beitrag auf Instagram teilten die Streamer die Nachricht in einem längeren Statement. So soll Adam Wolke, der als SkylineTV bekannt war, an einer schweren Hirnblutung infolge eines geplatzten Aneurysmas gestorben sein.

Die beiden Streamer wären bis zu seinem Tod an seiner Seite gewesen. Sie bitten, die Privatsphäre seiner Freunde und Familie zu respektieren.

Adam Wolke stand für IRL-Streams

Wer war Adam Wolke? Als SkylineTV war Wolke eine Größe im deutschen Twitch-Kosmos. Er streamte vor allem in der IRL-Kategorie, also im Real Life. Dabei war er beispielsweise mit anderen Streamern unterwegs und filmte live, was spontan so passiert ist.

Bevor er beruflicher Streamer wurde, arbeitete er als Programmierer und streamte nur nebenbei auf YouTube. Er wechselte auf Twitch und da wuchs seine Reichweite deutlich, wodurch er sich selbst auch eine Community aufbauen konnte. Laut aktuellem Stand hat er über 260.000 Follower auf Twitch sammeln können.

Er galt als Pionier für das IRL-Streaming, da er bereits 2013 erste Outdoor-Streams in guter Qualität durchführte. Dadurch ist er einer der ersten Streamer in Europa, der so etwas technisch umgesetzt hat und es schon früh schaffte, Full-HD-Livestreams von unterwegs anzubieten.

Seine Live-Produktionen waren aufwendig und setzten einen Maßstab für die Qualität der IRL-Twitch-Kategorie. So arbeitete er mehrfach mit großen Streamern wie MontanaBlack oder eben Knossi zusammen und produzierte für sie IRL-Streams. Projekte, an denen er beteiligt war, waren unter anderem die Weihnachtsevents oder gamescom-Streams von MontanaBlack.

Auf den sozialen Medien und in seinem Twitch-Chat trauern Zuschauer und Creator-Kollegen um Wolke.