5 Charaktere aus Star Wars, die Obi-Wan Kenobi im Kampf besiegt haben

Obi-Wan Kenobi gehört zu den stärksten Jedi und generell zu den mächtigsten Charakteren aus Star Wars. Dennoch sind ihm im Verlauf der Filme und Serien einige Niederlagen passiert. Fünf besonders spannende findet ihr in dieser Liste.

Wie wurde die Liste erstellt? Neben den zahlreichen Triumphen und Heldentaten von Obi-Wan Kenobi finden sich auch eine Reihe von Fehlschlägen in der Laufbahn des Jedi. Wir haben uns für diese Liste fünf davon angeschaut.

Alle fünf stammen aus dem offiziellen Kanon von Star Wars. Unter „besiegt“ verstehen wir die klare Niederlage, ob aus taktischer Niederlage, Entwaffnung oder schwerer Verletzung, ist dabei egal. Die Auswahl basiert auf der Meinung des Autors, falls ihr noch weitere Beispiele kennt, schreibt sie uns am Ende gerne in die Kommentare.

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Count Dooku – Doppelte Niederlage gegen einen mächtigen Sith

Hat Obi-Wan besiegt in: Episode 2 & 3

Gleich zu Beginn nennen wir ein besonders schmerzhaftes Kapitel in Obi-Wans Karriere. Gegen Count Dooku hatte er zugleich zwei Gelegenheiten das Nachsehen. In Episode 2 kommt es zum direkten Lichtschwertduell, doch schnell wird klar: Dooku ist ein Meister der Form II Makashi und durchbricht dabei die auf Verteidigung angelegte Form III von Obi-Wan.

Scheinbar mühelos besiegt Dooku den Jedi und zwingt ihn verletzt in die Knie. Nur das beherzte Eingreifen Anakins rettet Obi-Wan. In Episode 3 sieht es nicht viel besser aus. Während der Rettung Palpatines schnappt sich Dooku den Jedi per Macht-Griff und klemmt ihn unter einer herabstürzenden Plattform ein.

Beide Begegnungen sind eine wahre Machtdemonstration Dookus. Sein Lichtschwertkampf gehört zu den besten in ganz Star Wars, und gepaart mit seinem Talent in der Macht ist er dem Jedi-Meister schlicht überlegen.