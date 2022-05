Zum Start der neuen Apex Legends Season: 25 % auf Apex Coins bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell Apex Coins für Apex Legends mit 25 % Rabatt sichern. Sowohl für PC, PS5 (DE&AT) und Xbox verfügbar.

Am 10. Mai startete die 13. Season in Apex Legends. Der Battle-Royale-Shooter mit Hero-Fähigkeiten ist seit dem überraschenden Release im Februar 2019 beliebt und wird regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Das Grundspiel könnt ihr dabei komplett kostenlos spielen. Wollt ihr aber weitere Legenden, Skins und Battle Passes freischalten, müsst ihr ein wenig Geld in die Hand nehmen. Bei Amazon bekommt ihr jetzt drei Pakete der Währung Apex Coins für die Plattform eurer Wahl 25 % günstiger.

Apex Legends: Ingame-Währung für den PC

Die Apex Coins für den PC müsst ihr über EAs hauseigene Plattform Origin einlösen. Zur Auswahl stehen drei unterschiedliche Pakete mit Rabatt. Folgende Pakete könnt ihr euch sichern:

Zum Vergleich die ursprünglichen Preise, die ihr auch direkt im Spiel zahlen müsst:

4350 Apex Coins: UVP 39,99 Euro

6700 Apex Coins: UVP 59,99 Euro

11500 Apex Coins: UVP 99,99 Euro

Apex Coins für PS4 und PS5

Auch auf Sonys Konsolen ist Apex Legends ein absoluter Dauerbrenner. Kürzlich wurde das Spiel auf der Next-Gen sogar nochmal verbessert und ist jetzt ein ganzes Stück flüssiger als zuvor. Auch hier gibt es die gleichen drei Pakete zu den selben Preisen.

Apex Coins lassen sich durch das kleinste Set relativ einfach umrechnen. Für 1000 Apex Coins zahlt ihr nämlich 9,99 Euro. Das entspricht etwa einem Cent pro Coin. Das zeigt dann auch, wie viel ihr bei den angebotenen Sets tatsächlich sparen könnt. Sind es bei 4350 Coins umgerechnet etwa 13,50 Euro, spart ihr bei 6700 Coins demnach schon knapp 23 Euro. Schnappt ihr euch direkt die 11500 Coins beträgt die Ersparnis sogar um die 40 Euro!

Auch für Xbox-Legenden

Natürlich kommen auch Xbox One- und Xbox Series X|S-Spieler in den Genuss des Angebots:

Weitere tolle Angebote findet ihr in unserer Übersicht. Hier stellen unsere Autoren täglich die besten Aktionen und Deals aus den Bereichen Gaming, Multimedia und Hardware vor. Für euch geprüft und verglichen.