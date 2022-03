Zelda: Link’s Awakening für Switch jetzt im Amazon Angebot zum Spitzenpreis

Bei Amazon könnt ihr jetzt The Legend of Zelda: Link’s Awakening für Nintendo Switch im Angebot zum aktuellen Bestpreis kaufen.

In eurer Sammlung an Spielen für die Nintendo Switch sollte neben Zelda: Breath of the Wild ein weiteres Zelda nicht fehlen. The Legend of Zelda: Link’s Awakening ist ein Remake des 1993 erstmals für den Game Boy veröffentlichten Spiels. 2019 wurde das Action-Adventure dann als Remake für die Switch erneut herausgebracht. Dieses Mal in einem speziellen 3D-Look.

Wenn ihr bisher auf das Spiel verzichtet habt, könnt ihr es jetzt im Deal bei Amazon kaufen.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet Zelda: Link’s Awakening für die Switch für nur 40,40 Euro. Das ist aktuell der beste Preis und nochmal vier Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

So gut ist das Zelda Remake

Die Konsolen-Experten von GamePro haben Zelda: Link’s Awakening zum Release getestet und kamen zum Fazit das es ein sehr gutes Spiel ist. Dabei erhielt das Spiel eine Wertung von 85 Punkten. Es überzeugt laut GamePro insgesamt als „wunderschönes und behutsam angepasstes Remake“. Der Tester Tobias Veltin erklärt in seinem Fazit:

Link’s Awakening ist für mich wie eine Zeitreise. Für fast die gesamte Testzeit war ich wieder der 8-jährige Tobi, der mit leuchtenden Augen vor seinem Game Boy sitzt und eines seiner allerersten großen Videospiel-Abenteuer erlebt. Es ist verblüffend wie das Remake es schafft, Gefühl und Charme des Originals zu konservieren und in diese wunderschöne Optik zu verpacken. GamePro.de

Pro wunderschöne Diorama-Optik

etliche liebevolle Details

hervorragend gealtertes Spielprinzip

toll designte Dungeons

sehr leichter Einstieg

gut ausbalancierter Standard-Schwierigkeitsgrad

kompakte, abwechslungsreiche Spielwelt

fängt hervorragend den Charme des Originals ein Contra manche Bosse zu leicht

einige nervige Elemente

geringer Wiederspielreiz