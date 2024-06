Ein YouTuber hat den perfekten Plan, nimmt am Training der Fußballnationalmannschaft teil – DFB-Star verwechselt ihn mit einem Kollegen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Kurze Zeit später bietet ihm der Assistenz-Trainer immerhin einen Platz auf der Auswechselbank an. Diesen nimmt Wildhage dankend an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Auch der Profi-Fußball ist schön öfter Ziel seiner Aktionen geworden. So probierte er schon bei Hannover, Bremen und Hertha BSC, am Training der Lizenz-Mannschaften teilzunehmen. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Das ist YouTuber Marvin Wildhage : Wildhage ist dafür bekannt, das auszuprobieren, wofür andere nicht den Mut besitzen, oder die Verrücktheit. So legte er sich schon mehrmals mit verschiedensten Meinungsmachern aus dem Internet an: 27-Jähriger legt Influencer mit Esoterik-Shop rein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to