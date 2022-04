Bekannter YouTuber erklärt, warum Level-Boosts in MMORPGs nicht zwingend schlecht sind

In einem Livestream diskutierte der YouTuber Josh Strife Hayes über das Thema Monetarisierung in MMORPGs. Gerade Pay2Win in Echtgeld-Shops ist immer wieder ein Thema. Jedoch zeigt Hayes seinen Zuschauern schnell auf, warum Level-Boosts oder Resets bei neuen Erweiterungen sogar wichtig für die Spiele sein können.

Was sagt Hayes zum Thema Monetarisierung? Am Anfang zählte der YouTuber erstmal den Werdegang der Monetarisierung auf. Zu Beginn gab es den reinen Kauf der Spiele, dann folgten Abos und inzwischen sind Echtgeld-Shops aus dem Genre kaum noch wegzudenken.

Danach fragt er seine Zuschauer, ob sie es in Ordnung finden, wenn Gegenstände, die Spieler stärker machen, direkt für echtes Geld verkauft werden. Wie zu erwarten antworteten die meisten mit „Nein“.

Dann führt er sein Gedankenexperiment jedoch weiter:

Wenn alle eure Freunde bereits seit hunderten von Stunden ein MMORPG spielen und ihr möchtet mit einsteigen, dann müsstet ihr hunderte von Stunden investieren, um zu ihnen zu kommen – wisst aber gar nicht, ob euch das Spiel im Endgame dann wirklich gefällt.

Darum gäbe es aus der Sicht von Hayes drei Möglichkeiten, mit dem Power-Creep-Problem umzugehen:

Man verkauft Booster im Shop, damit Spieler schneller aufschließen – das wollte etwa New World tun, wurde dafür aber stark kritisiert.

Man sorgt für regelmäßige Zurücksetzungen, etwa durch eine neue Erweiterung, die das erfarmte Gear und möglicherweise sogar das Level entwerten – wie es in WoW der Fall ist.

Man setzt auf horizontale Progression, in der man einfach nicht mehr stärker wird – wie es in Guild Wars 2 der Fall ist.

Den entsprechenden Abschnitt könnt ihr euch hier auf YouTube anhören:

Wer ist Josh Strife Hayes? Der YouTuber begann 2017 mit Guide-Videos zu Neverwinter Online, seinem Lieblings-MMORPG über viele Jahre, das er später jedoch auf YouTuber zerriss. Er selbst spielt seit Jahren MMORPGs, darunter besonders gerne RuneScape und Final Fantasy XIV. Bekannt wurde er durch seine Reihe „Worst MMOs", in denen er nach dem schlechtesten MMOs überhaupt sucht.

„Wenn ich viele Stunden für die beste Ausrüstung gebraucht habe, erwarte ich, dass alle den gleichen Prozess durchlaufen“

Wie kommt die Aussage von Hayes an? Sehr gemischt. Einige sagen etwa, dass Boosts auch gar kein Problem wären. Sie verstünden, warum diese „Catch-Up-Mechaniken“ implementiert würden, sagt etwa der Nutzer Nitebones. Er mag die Booster von WoW, die einen auf das Level heben, das die aktuelle Erweiterung hat.

Auch Andreas Björkman ist fein mit Boostern, solange sich diese nicht direkt auf das maximale Power-Level oder auf Ingame-Währung auswirken. Diese hätten einen gewissen Prestige-Wert, der so zunichtegemacht werden könnte.

Es gibt aber auch viele Nutzer, die die Aussage von Hayes kritisch sehen. Tiago schreibt etwa:

Vielleicht ist es ein bisschen egoistisch, aber wenn ich stundenlang daran gearbeitet habe, in einem Spiel das Max-Level zu erreichen und die beste Ausrüstung zu bekommen, erwarte ich, dass alle anderen den gleichen Prozess durchlaufen wie ich. Es fühlt sich viel lohnender an, dafür zu arbeiten, als einfach dafür zu bezahlen.

Allerdings gibt es eine Sache Dinge, in der sich alle Nutzer einig sind: Es darf kein Item für echtes Geld verkauft werden, das einen stärker macht als etwas, das sich erspielt werden kann. Es muss immer möglich sein, sich Stärke auch zu erspielen.

Viel Lob für ESO und GW2: In den Kommentaren findet sich außerdem viel Lob für die beiden MMORPGs Guild Wars 2 und The Elder Scrolls Online. Beide haben seit Jahren das gleiche maximale Level und die gleiche Gear-Stufe. Diese werden zudem auch nicht von neuen Addons entwertet.

Stattdessen setzen sie auf horizontale Progression. In ESO gibt es regelmäßig Sets mit neuen Effekten und Guild Wars 2 lässt die Spieler neue Fähigkeiten wie das Gleiten, Reittiere oder die Jade-Bots freischalten und leveln. Auch hier gibt es zudem hin und wieder neue Stat-Kombos.

Wie seht ihr das Thema Booster und Catch-Up in MMORPGs? Ist es in Ordnung, solche Dinge im Shop zu verkaufen? Und wo sind eure Grenzen? Oder sollte sich jeder an dem Abo- und Addon-Modell von WoW orientieren?

Wer 2022 zudem auf neue MMORPGs hofft, findet hier alle Spiele, die ihren Release offiziell für dieses Jahr angekündigt haben:

