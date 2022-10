Die leckere Trinkmahlzeit yfood ist speziell für Gamer entwickelt worden. Und wer besonders davon profitiert, sind Spieler, die gern hart raiden.

Was ist yfood? Bei yfood handelt es sich um eine gesunde Smart-Food-Trinkmahlzeit, die schnell satt macht und dabei gut schmeckt. Es gibt yfood in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen, darunter die aktuelle limitierte Edition “Fudge Brownie”. Daneben gibt es aber auch unter anderem yfood mit Kokosnuss, Vanille, Beeren, Bananen, salzigem Karamell und Kakao und es gibt natürlich auch vegane Produkte im Sortiment.

yfood soll dabei aber keine klassische ausgewogen Ernährung ersetzen. Vielmehr ist es eine smarte Lösung, wenn mal keine Zeit bleibt, sich gut zu ernähren. Das kommt in unserer modernen, schnelllebigen Zeit im Alltag, der Arbeit sowie beim Zocken durchaus immer mal wieder vor.

Ist das denn gesund? Wer sich hier denke “Hm, ich weiß nicht, das ist doch sicher total ungesund”, der kann sich beruhigen. Denn yfood kommt ohne zugesetzten Zucker, Laktose und Gluten aus und hat einen Nutri-Score von A.

Die Trinkmahlzeit punktet durch ein vollwertiges Nährstoffprofil mit Proteinen, pflanzlichen Fetten, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml Portion yfood deckt dabei mindestens 25 Prozent des täglichen Mikronährstoffbedarfs eines durchschnittlichen Erwachsenen ab und ist obendrein gesund.

Das sagen prominente Gamer

Vor allem bekannte Pro-Gamer stehen auf yfood. So sagt der Streamer Dhalucard:

Ich streame noch immer fast täglich – da bleibt wenig Zeit für gutes Essen. Dann greif ich am liebsten zu yfood. Schon seit Jahren!

Warzone-Profi Kayzahr sieht das ähnlich:

Meine Küche ist eine Warzone. yfood ist meine Allzweckwaffe bei Hunger. Ich kann länger zocken, ich krieg kein Foodkoma und kann mich ganz aufs Wesentliche konzentrieren.

Besonders begeistert ist übrigens die populäre Streamerin Gnu, die sich in dem hier eingebetteten Video über die limitierte Fudge Brownies-Edition hermacht und es nicht bereut.

yfood – der smarte Begleiter auf jedem Raid

yfood und Gaming passen also gut zusammen. Es gibt aber eine Art von Gamern, die besonders von der leckeren Trinkmahlzeit profitiert: Nämlich Menschen, die intensiv in Raids und ähnlichen MMO-Aktivitäten unterwegs sind. Denn yfood ist bequem, handlich, bietet schnelle Sättigung und ist sauber. Die Zeiten von verkrümelten und Tastaturen und fettigen Fingern sind endlich vorbei.

yfood bietet Sättigung ohne Tief

Ein zünftiger Raid geht meist viele Stunden lang und oft läuft es nicht immer nach Plan. Denn wenn der Tank einfach nicht die Aggro des Bosses halten kann oder der Heiler mal wieder gepennt hat, geht der Raid halt schonmal zum 10. Mal in die Binsen und der ständige Wipe stresst langsam.

Klar kann man mal kurz Pause machen und den Kopf wieder klar kriegen, aber was ist, wenn man langsam Hunger bekommt? Eine ausgewogene Mahlzeit lässt die Zeit nicht zu. Für gewöhnlich liegen dann eine Tüte Snacks, ein Energy-Drink oder Schokolade parat.

Wenn es so wild zugeht wie in diesem Raid, dann geht einem irgendwann mal die Energie aus.

Aber die sind ungesund und führen oft zu einem Zucker-Hoch und anschließendem Tief. Im schlimmsten Falle schafft ihr so den Boss dann sogar doch noch, nur um dann beim Raid-Finale richtig abzustürzen und episch zu versagen.

Da yfood aber erstens gesund ist und zweitens eben nicht zu dem berüchtigten Tief führt, kann man sich damit locker für 3 bis 5 Stunden sättigen und entspannt und gut versorgt weiterraiden.

yfood ist bequem

yfood geht schnell: yfood kommt in praktischen Flaschen mit 500 Millilitern Inhalt. Es geht also wirklich schnell, sich eine Flasche über den praktischen Schraubverschluss aufzumachen und einen Schluck aus der Pulle zu nahmen. Das geht auch locker mal in der Zeit, in der sich die Gilde nach dem Wipe neu formiert und bis der Ready-Check zum erneuten Angriff kommt.

Gnu macht es vor: yfood nimmt wenig Platz weg und steht stets bereit.

yfood ist bequem und sauber: Dazu kommt noch ein weiterer Vorteil, nämlich dass so eine Flasche kaum Platz auf eurem Gaming-Tisch wegnimmt. Anders als eine halb gegessene, kalte Pizza, eine Tüte Chips oder eine Packung Schokoriegel steht die Flasche mit yfood dienstbereit zur Stelle.

Da es sich außerdem um eine Flasche handelt und nicht um fettige Snacks, habt ihr auch saubere Hände dabei. Ihr schlonzt eure wertvolle Gaming-Tastatur also nicht mit Fett und Krümeln voll und könnt so sauber und bequem zocken.

yfood erhöht die Harmonie in der Gilde

yfood lenkt nicht ab: Wie schon oben erwähnt, ist yfood eine bequeme Zwischenmahlzeit beim Zocken. Dazu kommt noch, dass ihr durch das Getränk kaum aus dem Spiel gerissen werdet. Ihr müsst die Flasche yfood nicht umständlich hohlen oder warm machen.

yfood kommt in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen.

Sie steht einfach brav neben der Tastatur und wenn ihr was davon braucht, könnt ihr einfach nebenher einen Schluck nehmen. Mit einem Strohhalm sogar ganz ohne Hände und während im Spiel noch der Punk abgeht. Passt nur auf, dass ihr das leckere Getränk nicht dabei umkippt!

yfood verhindert Rage-Quits: Die schlimmste Art, wie ein Raid-Abend zu Ende gehen kann, ist, wenn irgendwann mal der Frust über wiederholte Wipes zu stark und für einige Spieler schließlich unerträglich wird. Spätestens, wenn dann ein essenzieller Spieler wütend das Headset hinschmeißt und wüst fluchend vom Tisch aufsteht, ist klar, dass der große Schlachtzug heute nix mehr wird.

Solche Momente der Frustration hängen auch oft damit zusammen, dass man nichts Gescheites gegessen hat und irgendwo auch noch im Zuckertief hängt. Durch den Konsum von yfood kann man dieser miesen Laune effektiv entgegenwirken. Denn man ist nicht sein bestes Selbst, wenn man hungrig ist!

So viel zu den Vorteilen von yfood bei Raids. Freilich funktioniert das Erfolgsrezept der leckeren Trinknahrung auch bei anderen intensiven Spielen, darunter packende Shooter oder Battle-Royale-Games. Ideal ist es aber vor allem für Raids im aktuellen World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.