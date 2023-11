Die Xiaomi Week: Unschlagbare Angebote für Handys, E-Scooter & Saugroboter!

Als Vorgeschmack auf den Black Friday 2023: In der Xiaomi Week bei Saturn erhaltet ihr bereits jetzt unschlagbar günstige Angebote für Handys, E-Scooter, Saugroboter und vieles mehr!

Der Black Friday 2023 rückt unaufhaltsam näher. Wenn ihr das spektakuläre Schnäppchen-Event nicht mehr erwarten könnt, dann hat Saturn bereits jetzt im Rahmen der Xiaomi Week eine Fülle beeindruckender Angebote parat. Bis zum 8. November habt ihr die Gelegenheit, euch Smartphones, Tablets, Kopfhörer, E-Roller und vieles mehr zu teils erheblich reduzierten Preisen zu sichern!

Xiaomi 13T im Angebot

Das Xiaomi 13T sticht insbesondere durch seine erstklassigen Leica-Objektive hervor, die beeindruckende Farbtreue bieten. Diese werden durch zwei exklusive Leica-Fotostile ergänzt: Leica Authentik Look erzeugt beeindruckende Licht- und Schatteneffekte mit einer dreidimensionalen Tiefe, während Leica Vibrant Look mit besonders kräftigen und lebendigen Farben glänzt.

Das Display des Geräts ist ein 6,67 Zoll großes CrystalRes-AMOLED-Display, das eine extrem flüssige Touch-Bedienung beim Scrollen, Tippen und Spielen dank einer Bildwiederholrate von 144 Hz bietet. Mit seiner hohen Auflösung von 2.712 x 1.220 Pixeln werden alle Details auf dem Bildschirm gestochen scharf dargestellt.

Für die nötige Rechenleistung sorgt der MediaTek Dimensity 8200+ Prozessor, der schnelles Multitasking und eine reibungslose Gaming-Erfahrung ermöglicht. Ein leistungsstarker 5.000 mAh-Akku versorgt das Gerät mit genügend Energie, um bis zu 16 Stunden Videowiedergabe zu ermöglichen. Falls eine Ladeunterbrechung erforderlich ist, kann der Akku in nur 42 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Xiaomi Electric Scooter 4

Der Xiaomi Electric Scooter 4 verfügt über einen leistungsstarken 600-Watt-Motor, der ein komfortables Fahrerlebnis bietet. Darüber hinaus müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn es um Anstiege oder Hügel geht, da der E-Roller dank seiner starken Leistung Steigungen von bis zu 16 Prozent nahezu mühelos bewältigt.

“Sicherheit geht vor!” – Dieses Motto gilt auch für den Xiaomi Electric Scooter 4 im Straßenverkehr. Eine verbesserte, doppelt wirkende Scheibenbremse am Hinterrad gewährleistet eine effektive Bremswirkung. In Kombination mit dem E-ABS-System am Vorderrad wird der Bremsweg erheblich verkürzt, was euch ermöglicht, jederzeit angemessen auf unerwartete Situationen zu reagieren.

Durch die Verbindung des E-Scooters mit der Xiaomi Home App könnt ihr außerdem ganz einfach euer Smartphone nutzen, um die Fahrgeschwindigkeit und den Akkustand in Echtzeit zu überwachen. Dies erleichtert die Einhaltung der Verkehrsregeln und gewährleistet, dass euch der Akku nicht unerwartet leer wird.

Noch mehr gute Angebote

Unsere Deal-Übersicht hält euch täglich über die aufregendsten Technik- und Gaming-Angebote auf dem Laufenden. Wenn ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht verpassen möchtet, empfehlen wir euch, öfter einen Blick darauf zu werfen!