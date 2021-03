Xbox Series X Wireless Controller zum Bestpreis im Angebot bei Cyberport

Das auch bestens für den PC geeignete Standardeingabegerät für Microsofts Xbox-Konsolen gibt es aktuell unschlagbar günstig bei Cyberport.de

So gut ist das Angebot: Cyberport.de bietet den Xbox Wireless Controller in der aktuellen Revision der Series X|S derzeit versandkostenfrei für nur 44,90 Euro statt 59,99 Euro UVP an.

Günstiger war das Modell laut Preisvergleich bei Geizhals.de noch nie zu haben. Per Newsletter-Gutschein lassen sich dabei nochmal 5 Euro sparen und so sind letztlich nur unschlagbare 39,90 Euro zu zahlen.

Microsoft verlangt derweil im eigenen Online-Shop 44,99 Euro, während es bei den nächst besseren Angeboten in Form von Amazon.de schon wieder 48,98 Euro sind sowie bei Mediamarkt.de und Saturn.de aufgrund von Versandkosten 49,98 Euro.

Dabei stehen im Angebot bei Cyberport.de die Farbvarianten Schwarz, Weiß und Blau zur Auswahl, wohingegen anderswo auch Rot verfügbar ist.

Hier geht’s zum Angebot:

So gut ist der Controller: Der wahlweise kabellos per Bluetooth oder kabelgebunden via USB Typ-C angeschlossene Xbox Wireless Controller mit Platz für zwei AA-Akkus oder Batterien gehört mit seinen 13 Tasten, Klinkenanschluss und Vibrationsmotoren in Verbindung mit guter Handhabung sowie Verarbeitung zu den beliebtesten Gamepads.

Dementsprechend hat es das Standardmodell auch in unsere aktuelle Marktübersicht geschafft und ist vor allem zum Angebotspreis einen Blick wert:

Weitere Angebote: Darüber hinaus hat Cyberport.de aber auch noch weitere aktuelle Angebote im Rahmen der derzeit laufenden “Cyberdeals”-Aktion, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop finden:

