Die Xbox Series X war seit Release nur selten frei verkäuflich. Aktuell ist die Konsole bei MediaMarkt zum Normalpreis bestellbar.

Die neuen Konsolen haben einen paradoxen Start hingelegt. Einerseits wurde die Technik als großer Schritt nach vorne gefeiert und einige wirklich gute Spiele sind seit dem Release erschienen. Gleichzeitig waren die Geräte zu keinem Zeitpunkt regulär verfügbar. Bis heute sind neue Kontingente schnell ausverkauft. Bei MediaMarkt gibt es jetzt aber endlich wieder die Xbox Series X zum Normalpreis!

Xbox Series X: 4K Gaming im Wohnzimmer

Die Xbox Series X ist die leistungsstärkste Heimkonsole der Welt. Mit ihren 12 Teraflops Rechenleistung und 4K-Gaming mit bis zu 120 FPS lässt sie sogar die direkte Konkurrenz von Sony hinter sich. Ein weiteres Highlight ist die SSD mit 1000 GB Speicherplatz, dank der lange Ladezeiten endgültig der Vergangenheit angehören.

Die neue Microsoft-Konsole ist außerdem abwärtskompatibel zu allen bisherigen Xbox-Generationen, ihr könnt also viele vorhandene Spiele problemlos zocken. Dazu kommen speziell für die Konsole optimierte Spiele wie das neue Halo: Infinite.

Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, den Xbox Game Pass zu nutzen. Damit bekommt ihr auf einen Schlag Zugriff auf einen gigantischen Katalog aus neuen Top-Titeln und absoluten Klassikern zum monatlichen Festpreis.

Die Xbox Series X kostet 499,99 Euro und kann laut MediaMarkt schon in wenigen Tagen bei euch sein. Bei Interesse solltet ihr euch aber dennoch beeilen, man weiß leider nie, wann die nächste Konsolen-Dürre zuschlägt.

Interessiert ihr euch für gute Deals? Dann schaut doch mal in unserer Übersicht vorbei! Hier findet ihr immer die besten Angebote rund um Gaming und Hardware. Von uns für euch ausgesucht und verglichen. Aktuell zum Beispiel:

Dank neuem Tarif mit Top-Smartphone könnt ihr mehr als 800 Euro sparen

Auch im Bundle verfügbar

Wenn ihr euch direkt ein neues Spiel dazu sichern wollt, hat MediaMarkt das passende Set für euch. Für 539,99 Euro bekommt ihr zur Konsole direkt das Open-World-Highlight Far Cry 6 dazu! Das Spiel kostet regulär 59,99 Euro, sodass ihr hier sogar nochmal 20 Euro sparen könnt.

In Far Cry 6 verschlägt es euch auf eine an Südamerika angelehnte, fiktive Insel. Diese wird von einem irren Diktator beherrscht, der große Pläne für die Nation hegt und dabei über Leichen geht. Ihr seid Teil des Widerstands und kämpft euch mit viel Freiheit und Kreativität durch die wunderschöne Landschaft.

Gespielt wird dabei gewohnt aus der Ego-Perspektive. Zum ersten Mal in der Seriengeschichte gibt es sogar eine richtige Stadt zum Erkunden und außerdem neutrale Bereiche, in denen ihr euch frei bewegen könnt, solange ihr nichts anstellt.