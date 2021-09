Das fehlender Laufwerk der Series S ist ein kleinerer Nachteil als man denkt. Denn dank Microsofts Game Pass habt ihr eine immens große Fülle an Top-Spielen, die ihr für wenig Geld unbegrenzt spielen könnt. Mit dem Game Pass Abo habt ihr Zugriff auf weit über 100 Spiele von Microsoft und EA und profitiert von zusätzlichen, wechselnden Boni (wie z. B. kosmetische Items für Apex Legends). Mit der Ultimate-Variante des Game Pass bekommt ihr das Abo für die Konsole, den PC und Xbox Live Gold in einem Paket für 12,99 Euro pro Monat.

Ladezeiten ade dank SSD : Zugegeben, ganz auf Ladezeiten verzichten muss man mit einer SSD nicht – der Unterschied zur Xbox One ist aber immens. Was vorher Minuten dauerte, ist jetzt innerhalb von wenigen Sekunden vorbei. Generell läuft sie dank einem stärkeren Prozessor auch flotter als ihre Vorgänger und wenn ihr auch in Zukunft die neusten Xbox Games spielen wollt, braucht ihr eine eine Series-Konsole. Denn über kurz oder lang werden neue Spiele nicht mehr auf der One spielbar sein.

Günstiger Preis : Während die großen Flagschiffe der neuen Generation jeweils mindestens 500 Euro kosten (die absurden Scalper Preise werden hier mal nicht berücksichtigt), müsst ihr für die Xbox Series S nur ca. 290 Euro hinlegen. Für eine neue Konsole ist das gar nicht mal so viel. Natürlich müsst ihr bei der Ersparnis von 210 Euro im Vergleich zur Series X auch Abstriche machen. Die Series S hat nämlich kein Disc-Laufwerk, ihr müsst also auf digitale Spiele und/oder den Game Pass zurückgreifen. Auch die Auflösung ist statt auf 4K “nur” auf 1440p ausgerichtet.

Einer der größten Faktoren bei der Konsolen-Wahl sind die Exklusivtitel. Während die aktuelle Konsolengeneration noch keine große Vielfalt an entsprechenden Spielen bieten kann, stehen noch dieses Jahr einige große Veröffentlichungen bevor. Rennspiel-Fans freuen sich auf den neuesten Ableger der Forza-Reihe, der am 9. November erscheint. Und gegen Ende des Jahres kommt DAS Aushängeschild von Microsofts Spiele-Maschinen: Ab dem 8. Dezember erfüllen sich mit Halo Infinite die Träume aller Sci-Fi-Shooter Fans.

