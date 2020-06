Auf diese Edition haben alle Fans von Cyberpunk gewartet. Ab sofort könnt ihr die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition vorbestellen.

Die besondere Edition der Xbox One X erscheint bereits am 8. Juni und ihr könnt sie nun kaufen. Dabei erwarten euch folgende Inhalte:

Xbox One X im Limited Edition-Design

Xbox One Wireless-Controller im Limited Edition-Design

Cyberpunk 2077 – Digitale Vollversion

Die erste Erweiterung nach Release

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

Xbox One X Cyberpunk Limited Edition vorbestellen

Sichert euch jetzt die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition bevor sie ausverkauft ist. Insgesamt gibt es nur 45.000 Stück von der Konsole, sodass sie zügig vergriffen sein dürfte.

Bei Amazon kaufen:

Bei MediaMarkt kaufen:

Bei Saturn kaufen:

Bei OTTO kaufen:

Bei Microsoft kaufen:

So sieht die Xbox One X Limited Edition aus

Allen voran besticht die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition beim Design mit besonderen Leuchtelementen. Des Weiteren ist der Look an Night City angelehnt.

