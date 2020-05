Saturn.de hat aktuell die Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order deutlich günstiger als die Konkurrenz, ebenso wie eine externe HDD mit 6 TByte.

Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order

Microsofts noch aktuelle Top-Konsole ist vor der Veröffentlichung der kommenden Xbox Series X gegen Ende des Jahres derzeit wieder günstig zu haben, wobei es bei Saturn das Bundle mit dem beliebten Singleplayer-Hit Star Wars Jedi: Fallen Order vergünstigt gibt.

Das Action-Adventure von Titanfall- und Apex Legends-Entwickler Respawn Entertainment fuhr zum Release im vergangenen Herbst relativ hohe Wertungen der Fachpresse ein und auch die Kollegen von Gamepro.de haben in ihrem Test eine 85er-Wertung vergeben.

Ersparnis: Saturn hat das Bundle aktuell versandkostenfrei für 279 Euro im Angebot. Über die Newsletter-Anmeldung lassen sich per Gutschein weitere 10 Euro sparen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist die Xbox One X mit Star Wars Jedi: Fallen Order derweil günstigstenfalls ab 333,33 Euro gelistet und ansonsten derzeit die günstigste Möglichkeit im Handel neu an die Konsole zu kommen.

Seagate Expansion Desktop 6 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit 6 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist sie Windows-kompatibel. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie auf das Modell.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion Desktop überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Im Test: Die Webseite realhardwarereviews.com hat das etwas größere Modell mit 8 TByte Speicherplatz getestet und eine Wertung von 81 Prozent vergeben:

Für einige wird die große Kapazität in Kombination mit guter bis exzellenter Leistung eine Gewinnkombination sein. Für andere ist die kurze Garantie, das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und das blinde Vertrauen in Plastik der Grund für den Untergang. So oder so, Seagate Desktop Expansion 8TB verdient eine ernsthafte Überlegung, da der Angebotspreis sehr verlockend ist.

Pro viel Speicherplatz

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nur Netzbetrieb und kein Ein-/Ausschalter

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion Desktop 6 TByte aktuell versandkostenfrei zum Preis von 99 Euro statt zur UVP von 129,99 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten derzeit ab rund 119 Euro mit Versand Euro gelistet.

oder

