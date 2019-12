Zu Weihnachten eine Xbox One X verschenken? Dank der Angebote bei Amazon und MediaMarkt gibt es das Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle zum Bestpreis.

Ihr könnt zu Weihnachten die leistungsstärkste Konsole der Welt verschenken oder für euch kaufen und das so günstig wie noch nie zuvor. Bei Amazon und MediaMarkt gibt es verschiedene Bundles der Xbox One X für jeweils nur 299,99 Euro und somit zum absoluten Bestpreis.

Günstiger wird die Konsole von Microsoft so schnell nicht und damit ist dies der perfekte Zeitpunkt zum Kauf einer Xbox One X. Wie lange die Angebote gelten, ist uns leider nicht bekannt.

Das zeichnet die Xbox One X aus: Die Konsole besticht durch ihre Leistung, mit der natives 4K Gaming möglich ist. Dies je nach Spiel sogar mit bis zu 60 FPS. Alternativ gibt es einfach schönere Texturen und natürlich das bestmögliche Xbox-Erlebnis.

Für alle Filmfans bietet die Xbox One X darüber hinaus ein 4K-Blu-ray-Laufwerk.

Xbox One X im Top-Angebot bei Amazon

Xbox One X Bundle mit Top-Spiel: Das wohl beste Angebot bieten Amazon und MediaMarkt für alle Star Wars-Fans. Ihr bekommt hier die Xbox One X im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition für 299,99 Euro.

Fallen Order ist ein sehr gutes Singleplayer-Spiel und wird von Spielern, wie der Fachpresse gefeiert. Damit ist Spielspaß garantiert. Das Spiel ist zeitlich nach der Ausführung von Order 66 angeordnet und liegt somit zwischen Episode 3 und 4.

Des Weiteren bekommt ihr bei Amazon die Xbox One X im Bundle mit Forza Horizon 4 LEGO Champions Edition.

Die Xbox One X bei MediaMarkt kaufen

Die besonders schicke Xbox One X: Nur bei MediaMarkt bekommt ihr im Angebot die Xbox One X in der Gears 5 Limited Edition mit ihrem speziellen Frostlook. Dazu alle Gears-Spiele inklusive dem neuesten Teil. Auch dieses besondere Bundle kostet nur 329,99 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.