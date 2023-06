Xbox-Controller in allen Farben des Regenbogens für nur 39,99€ bei Amazon

Super cool und super günstig: die Wireless Xbox-Controller in verschiedenen Farben. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Xbox-Controller in ihren verschiedenen bunten Farben sind sehr beliebt. Umso erfreulicher, dass ihr sie jetzt zum super günstigen Preis von nur 39,99€ kaufen könnt. Normalerweise kostet die Modelle 60€. Somit könnt ihr euer Gaming-Setup nach euren Vorlieben aufrüsten und das zum kleinen Preis.

Bunte Xbox-Controller für Konsole und PC

Microsoft versucht schon seit einigen Jahren, die Konsolen- und PC-Spieler zusammenzuführen. Deshalb könnt ihr auch alle Controller sowohl an der Xbox Series X oder S als auch an euren Gaming-PC anschließen. Der Xbox Wireless Controller liegt gut in der Hand und reagiert schnell auf eure Eingaben. Er ist also der perfekte Begleiter für eure Gaming-Abenteuer. Insgesamt stehen euch sechs verschiedene, knallige Farben zur Auswahl. Egal ob grün, blau, rot oder gar pink, hier findet sich für jeden farblichen Geschmack der passende Controller. Die Variante Velocity Green gibt es auch erst seit März dieses Jahres.

Xbox Wireless Controller Velocity Green

Xbox Wireless Controller Deep Pink

Xbox Wireless Controller Electric Volt

Xbox Wireless Controller Pulse Red

Xbox Wireless Controller Robot White

Xbox Wireless Controller Shock Blue

Mit dem Xbox Wireless Controller könnt ihr nicht nur die klassischen Genre-Vertreter aus Racing oder Action zocken. Immer mehr Entwickler passen ihre Steuerung auch für Controller an. Darunter sogar auch MMOs wie Final Fantasy 14 oder das heute erschienene Diablo 4. In den actionreichen Monstermetzeleien kann es gerne mal hektisch zugehen. Anstatt dann mit der Maus über den Bildschirm rennen zu müssen, könnt ihr auch entspannt mit dem Controller die Horden der Hölle zur Strecke bringen. Und das alles mit einem hohen Komfort und einer präzisen Kontrolle.

