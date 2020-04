Mit Cyberpunk 2077 erscheint im September ein von vielen Spielern sehnlichst erwartetes Action-Rollenspiel. In Kürze gibt es nun bereits einen passend dazu designten Xbox-Controller in limitierter Auflage.

Das bietet der Controller: Mit seiner zweifachen Farbgebung soll das kabellose Eingabegerät optisch an den Charakter Johnny Silverhand aus Cyberpunk 2077 angelehnt sein, der von Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves verkörpert wird.

Dementsprechend liegt der Unterschied vordergründig im Design, während die übrigen Funktionen wie auch beim Standardmodell des bei vielen Spielern beliebten Xbox Wireless Controllers ausfallen:

gummierte Diamond-Grip-Flächen

Stromversorgung über zwei AA-Batterien/-Akkus oder USB-Kabel

3,5mm-Stereo-Headsetbuchse für Kopfhörer und Headsets

benutzerdefinierte Tastenzuweisung mit der Xbox Zubehör-App

Bluetooth-Technologie für die Verwendung mit Windows 10-PCs, Tablets und Smartphones

außerdem „100 Prozent“ kompatibel mit der kommenden Xbox Series X und Microsofts Spiele-Streaming-Dienst xCloud (sobald verfügbar)

ebenfalls enthalten: Xbox Game Pass Ultimate (14-tägige Testversion)



Der Xbox Wireless Controller im limitierten Cyberpunk 2077-Design von vorne und hinten

Controller vereinzelt vorbestellbar

Release und Kostenpunkt: Verfügbar werden soll der Controller im Cyberpunk 2077-Design am 27. April und ist laut Preisvergleich neben dem Microsoft Store gegenwärtig bei Amazon, MediaMarkt und Saturn für 69,99 Euro vorbestellbar. Bei Amazon entfallen dabei wie gewohnt ab 29 Euro die Versandkosten.

Dabei sind die 69,99 Euro für den Controller zwar teurer als die reguläre Version für rund 50 Euro, aber dafür gibt es eben das limitierte Design, was vor allem für Fans den Aufpreis wert sein dürfte. Zudem ist natürlich der Xbox Game Pass eine nette Dreingabe.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Darum gibt es ihn schon jetzt: Eigentlich sollte das futuristische Singleplayer-Abenteuer Cyberpunk 2077 bereits Mitte April erscheinen, wurde aber für den letzten Feinschliff auf den 17. September dieses Jahres verschoben.

Deswegen hat Microsoft die limitierte Version des Controllers offenkundig schon jetzt in der Pipeline, da ursprünglich so geplant wurde. Wie limitiert die Stückzahl ist, ist dabei nicht bekannt. Voraussichtlich bald sollderweil auch noch eine eigene Sonderedition der Xbox One X mit entsprechendem Design nebst dem Controller folgen.

Auch für Next-Gen und Multiplayer: Darüber hinaus wird Cyberpunk 2077 auch mindestens auf der Ende des Jahres erscheinenden Xbox Series X spielbar werden, wobei es dank Abwärtskompatibilität zunächst die Xbox One-Version des Spiels gibt.

Irgendwann später soll laut letzten Informationmen derweil auch noch eine grafisch aufgewertete Version für Microsofts Next-Gen-Konsole folgen. Für die PlayStation 5 gibt es hier noch keine offizielle Ankündigung.

Ebenfalls später soll auch ein Multiplayer-Part hinzugefügt werden, jedoch ist damit keineswegs zum Release im Septenber dieses Jahres zu rechnen, sondern womöglich erst im Jahr 2022:

Cyberpunk 2077 hat Neuigkeiten zum Multiplayer, aber keine guten

