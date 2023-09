Ultimative Kontrolle: Diesen Xbox-Controller im Amazon-Angebot könnt ihr individuell an euren Spielstil anpassen

Mit diesem Xbox-Controller könnt ihr eure Stärken gekonnt ausspielen und in kommenden Kämpfen jede Lage kontrollieren.

Der Razer Wolverine V2 Chroma ist ein vollständig anpassbarer Xbox Series X|S Controller, der mit einer beeindruckenden RGB-Beleuchtung ausgestattet ist. Mit seinen 6 Multifunktionstasten, austauschbaren Stick-Kappen und dem Hair-Trigger-Modus bietet er euch eine Vielzahl von Funktionen, um euer Spielerlebnis zu verbessern. Spart jetzt 16% bei Amazon und bezahlt nur noch 135€ statt 159,99€.

Die Leistungen des Xbox-Controllers im Überblick

Die RGB-Beleuchtung des Controllers ermöglicht es euch, aus einer breiten Palette von Farben und Effekten zu wählen, um euren Controller individuell anzupassen und ihn zu einem Blickfang zu machen. Ihr könnt die Beleuchtung sogar mit anderen Razer Chroma-fähigen Geräten synchronisieren, um ein einheitliches Lichtspiel zu schaffen.

Dank der 6 Multifunktionstasten des Razer Wolverine V2 Chroma erhaltet ihr zusätzliche Kontrolle über euer Spiel. Ihr könnt sie mit verschiedenen Aktionen belegen, um schneller und effizienter zu spielen. Egal, ob ihr sie für das Wechseln der Waffen, das Auslösen von Spezialfähigkeiten oder das Aktivieren von Makros verwendet, die Multifunktionstasten ermöglichen es euch, euer Spiel auf die nächste Ebene zu bringen.

Ein weiteres Highlight des Controllers sind die austauschbaren Stick-Kappen. Ihr könnt zwischen verschiedenen Formen und Texturen wählen, um den Stick genau an eure Bedürfnisse anzupassen. Ob ihr eine präzisere Steuerung für Shooter-Spiele benötigt oder eine bessere Griffigkeit für Rennspiele wünscht, die austauschbaren Stick-Kappen ermöglichen es euch, den Controller optimal an eure Spielvorlieben anzupassen.

Der Hair-Trigger-Modus des Razer Wolverine V2 Chroma ist ideal für schnelle Reaktionen in Shootern. Durch das Aktivieren des Hair-Trigger-Modus wird der Auslöseweg der Trigger verkürzt, sodass ihr schneller schießen könnt. Das ist besonders nützlich in intensiven Gefechten, in denen jede Millisekunde zählt.

Mehr Angebote

Wenn ihr mehr über aktuelle Hardware- und Software-Angebote wissen wollt, bei denen ihr garantiert einiges spart, könnt ihr euch auf unserer Deals-Übersichtsseite umschauen.

wissen wollt, bei denen ihr garantiert einiges spart, könnt ihr euch auf unserer Deals-Übersichtsseite umschauen. Wer auf der Suche nach einem Xbox Bundle ist, wobei sogar Starfield dazu gehört, sollte sich dieses Angebot auf Amazon nicht entgehen lassen.