Hogwarts Legacy geschenkt: Xbox Bundle jetzt bei Amazon im Angebot sichern

Hogwarts Legacy ist erst letzte Woche erschienen, aber schon heute könnt ihr euch das Action-RPG gratis sichern. Beim Kauf einer Xbox Series S gibt euch Amazon das Spiel gerade umsonst obendrauf.

Amazon hat ein ganz zauberhaftes Angebot für euch: Das Bundle aus Xbox Series S und dem Spiel Hogwarts Legacy ist gerade von 374,98€ auf 299,99€ reduziert. Das entspricht der UVP der Konsole, ihr bekommt das Spiel also praktisch umsonst. Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet das Bundle

Die Xbox Series S ist das Einsteiger-Modell der neusten Konsolengeneration. Sie bietet etwas weniger Leistung als die große Schwester, die Xbox Series X, und richtet sich an Gelegenheitsspieler. Einen detaillierten Vergleich der beiden Konsolen und für wen sich welche besser eignet, haben wir hier für euch aufgeschlüsselt.

Xbox Series X vs Xbox Series S – Welche Konsole soll ich kaufen?

Da die Xbox Serie S kein eingebautes Laufwerk hat, liegt dem Bundle ein Download-Code für Hogwarts Legacy bei. Darin spielt ihr einen neuen Schüler in Hogwarts, den ihr euch selber erstellt, beginnt das Schulleben aber bereits in der 5. Klasse. Warum ihr erst so spät euren Brief von Hogwarts erhaltet und was es mit der mysteriösen “Alten Magie” auf sich hat, gilt es im Verlauf des Spiels aufzudecken. Auf eurem Weg besucht ihr aber erstmal den Unterricht. Dort lernt ihr Zaubersprüche, aber auch den Umgang mit magischen Pflanzen und Tierwesen oder wie ihr Zaubertränke braut. Darüber hinaus könnt ihr ein riesiges Areal rund um Hogwarts herum erkunden, inklusive dem Zaubererdorf Hogsmeade.

Der folgende Trailer gibt euch einen Eindruck davon, was euch erwartet.

Weitere Goodies

Das Bundle hält noch weitere Extras für euch bereit. Für die drei kostenlos spielbaren Games Fortnite, Rocket League und Fall Guys gibt ein sogenanntes Gilded Hunter Pack. Damit bekommt ihr ein paar digitale Goodies für die jeweiligen Spiele wie zusätzliche Fahrzeuge oder Outfits.

