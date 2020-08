Bei Cyberport.de gibt es bis Donnerstag wieder neue „Cyberdeals“. Mit dabei sind ein guter Gaming-Monitor, zwei günstige SSDs und externe Festplatten.

HP X27i Gaming-Monitor

Das bietet der Monitor: Der HP X27i besitzt ein IPS-Panel mit 4 Millisekunden Reaktionszeit (Grau zu Grau) und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 27 Zoll (68,6 Zentimeter) bei einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten.

Zudem gibt es eine flotte Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für flüssige Bilddarstellung mit Adaptive-Sync in Form von AMD FreeSync Premium bei unterstützten Grafikkarten gegen Ruckeln und Bildreißer.

HP X27i Gaming-Monitor

Weitere Eckdaten:

Helligkeit 350 cd/​m² Kontrast 1.000:1 (statisch), 10.000.000:1 (dynamisch) Blickwinkel 178°/​178° Form gerade (flat) Beschichtung matt (non-glare) Hintergrundbeleuchtung White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter Farbtiefe 8 Bit Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR) Anschlüsse 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2 Audio 1x Line-Out Ergonomie 131 mm (Höhe), ± 90° (Pivot), ± 180° (Drehung), +20°/​-4° (Neigung) VESA 100×100 (belegt) Leistungsaufnahme 28W (typisch), 28W (Energielabel), 0,32W (Standby) Energieeffizienzklasse A Abmessungen (BxHxT) 611 x 511 x 216 mm (mit Standfuß), 611 x 380 x 58 mm (ohne Standfuß) Gewicht 7,35 kg (mit Standfuß), 4,34 kg (ohne Standfuß) Besonderheiten Slim Bezel, mechanische Tasten, Sicherheitsschloss (Kensington) Herstellergarantie zwei Jahre

Test und Ersparnis

Im Test: Während sich bisher kaum stichhaltige Nutzerrezensionen im Netz finden, hat pcgameshardware.de das erst Anfang des Jahres erschienene Modell im April getestet und im Fazit als „Gut-und-günstig-Alternative im Sweet Spot“ betitelt:

„HP macht mit dem 27 Zoll großen X27i vieles richtig. Ein IPS-Panel mit WQHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 144 Hertz ist genau das, wonach sich viele Gamer sehnen und bildet den besten Kompromiss aus Stand- und Bewegtbildqualität mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. […] „

Pro WQHD und 144 Hertz

guter Kontrastwert

verhältnismäßig farbtreu

weitestgehend schlierenfrei

guter Input-Lag

Ergonomie

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nur zwei Anschlüsse (HDMI und Displayport)

kein HDR

Ersparnis: Den HP X27i gibt es bei Cyberport.de aktuell versandkostenfrei zum derzeit günstigsten Preis von 329 Euro statt 399 Euro.

Zwar ruft im Preisvergleich bei Geizhals.de ein weiterer Händler diesen Preis auf, verlangt aber 5,80 Euro Versandkosten. Ansonsten ist das Modell erst ab rund 389 Euro inklusive Versand als sofort lieferbar gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

WD Blue SN550 NVMe-SSD (1 TB)

Das bietet die SSD: Gegenüber herkömmlichen SATA-Modellen verspricht die SN550 von Western Digital im Formfaktor M.2 mittels NVMe-Anbindung via vierfachem PCI-Express 3.0 nochmals deutlich hörere Datenraten.

Im Falle des hiesiegen Modells mit 1 TByte Speicherkapazität sind es bis zu 2.400 MB/​s lesend und 1.950 MB/s schreibend, wodurch Ladezeiten beim Betriebssystem, in Spielen und Co. weitestgehend minimiert werden.

WD Blue SN550 NVMe-SSD (1 TB)

Zwar gehört sie nicht zu den schnellsten ihrer Art, kann dadurch aber über den Preis punkten, wobei die Performance für den Alltagsgebrauch vollkommen genügend ist.

Der Hersteller gewährt darüber hinaus eine fünfjährige Garantie, sofern die Lebensdauer in Schreibleistung von 600 TByte noch nicht erreicht ist, während die Lebensdauer im Betrieb 1,7 Millionen Stunden betragen soll.

Test und Ersparnis

Im Test: Tomshardware.com hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:

Die Blue SN550 von WD ist eine erhebliche Aktualisierung der Blue-Produktreihe. Sie ist schnell, effizient und kommt zu geringen Kosten pro GB auf den Markt. Wir empfehlen sie allen, die nach einem kostengünstigen M.2-Laufwerk suchen.

Pro wettbewerbsfähige Leistung

erschwinglich und effizient

5-Jahres-Garantie Contra nicht „hübsch“

kleiner SLC-Cache

Leistungsoptimierung auf Desktop-Rechnern könnte besser sein

Ersparnis: Cyberport.de bietet die WD Blue SN550 mit 1 TByte aktuell versandkostenfrei für 109,90 Euro statt 153,99 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet die ansonsten derzeit ab 117,25 Euro inklusive Versand.

Hier geht’s zum Angebot:

Kingston A400 SSD (960 GB)

Große SSD von Kingston: Mit dabei ist unter anderem die Kingston SA400S37 mit SATA 6Gb/​s-Interface und 960 GByte Speicherplatz, die lesend bis zu 500 MByte/​s und schreibend 450 MByte/​s verspricht.

Die Lebensdauer in Schreibleistung ist mit 300 TByte beziehungsweise einer Millionen Stunden Laufzeit angegeben, wobei der Hersteller drei Jahre Garantie gewährt.

Kingston A400 SSD (960 GB)

Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird auf Cyberport.de mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen positiv bewertet, wobei keine Kritikpunkte herausgetsellt werden.

Im Test: Die Webseite ssd-ratgeber.de beurteilt das Modell wie folgt:

Auf den ersten Blick kann die Kingston A400 im Vergleich mit den meist teureren SSD Festplatten nicht ganz mithalten. Der Hersteller strebt mit der Baureihe aber auch nicht an, sich mit der höherpreisigen Konkurrenz zu messen. Vielmehr soll die Kingston A400 mit den besonders niedrigen Kosten je Gigabyte eine sparsame Zielgruppe ansprechen und mit einem attraktiven Angebot einen kostengünstigen Umstieg von den deutlich langsameren Magnetfestplatten ermöglichen.

Dabei hat es das Modell in kleinerer Ausführung auch in unsere Übersicht der derzeit besten SSDs für die PS4 geschafft:

Das sind die 4 besten SSDs für die PS4 2020

Ersparnis: Cyberport.de bietet das Modell aktuell für 79,90 Euro statt 116,09 Euro an. Allerdings hat auch Amazon hier gleichgezogen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie sonst günstigstenfalls ab 87,07 Euro gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

WD My Book (10 oder 12 TB)

Das bietet die externe Festplatte: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit im Angebot wahlweise 10 oder 12 TByte wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist dank exFAT-Formatierung ab Werk Windows- und Mac-kompatibel.

So lassen sich direkt nach dem Anschließen große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher ablegen. Dank der beigelegten Software WD Backup zur Sicherung von Daten vom PC auf die externe Festplatte ist auch eine praktische Backup-Lösung dabei.

Mittels WD Security lässt sich zudem eine Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung einstellen, während die WD Drive Utilities bei der Verwaltung der externen Festplatte helfen. Obendrein gewährt der Hersteller drei Jahre Garantie.

Test und Ersparnis

Im Test: Techstage.de hat das 8 TB-Modell auf den Prüfstand gestellt und vor allem das gute Gesamtpaket sowie die besonders geringe Betriebslautstärke gelobt, während die durchschnittlichen Übertragungsraten etwas schneller sein könnten.

Das MyBook von WD bietet eine ordentliche Leistung und eine einfache, aber durchdachte Sicherungssoftware. Es ist perfekt für alle, die Daten sichern, sich aber nicht mit zusätzlichen Programmen auseinandersetzen wollen. Dazu kommt, dass die Festplatte sehr ruhig ist. Auf dem Schreibtisch hat sie uns zu keinem Zeitpunkt gestört. Alles in allem eine solide Rundumlösung, die aber etwas schneller sein dürfte.

Pro Backup-Software enthalten

leise Contra teilweise langsam

wegen Größe weniger portabel

Ersparnis: Cyberport.de bietet die WD My Book 10 TByte aktuell zum Preis von 184,90 Euro statt zur UVP von 256,99 Euro an. Dabei hat auch hier Amazon mit dem Angebot gleichgezogen.

Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten günstigstenfalls ab rund 207 Euro gelistet.

Das 12 TB-Modell gibt es derweil für 229,99 Euro statt zur UVP von 269,99 Euro. Hier starten die Preise für sofort lieferbar ab 239,99 Euro.

Hier geht’s zum Angebot:

