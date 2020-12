WoW Story: Jetzt das Buch zu Shadowlands & weitere Romane kaufen

In diesem Buch führen euch Meisterspion Mathias Shaw und Kapitän Finn Schönwind auf eine Expedition für König und Vaterland. Dabei dringt ihr so tief in die Geschichte der Östlichen Königreiche wie noch nie zuvor. Dazu gibt es einige wunderschöne Illustrationen.

Mehr Abenteuer in einer bekannten Welt: Autorin Christie Golden führt euch mit Streifzug durch Azeroth I in die Östlichen Königreiche. Dieser Kontinent bietet bekanntlich unzählige Geschichten und verbirgt mehr als nur ein paar Geheimnisse.

Mehr Hintergrundwissen: Aufstieg der Schatten ist der Titel des offiziellen Romans zu WoW Shadowlands und stammt von der Autorin Madeleine Roux. In diesem Buch erfahrt ihr mehr über den neu formierten Rat der Horde und begleitet Zekhan dabei wie er versucht Talanji zu helfen. Ihr Leben ist in Gefahr und sie versucht herauszufinden, welche Bedrohung dahinter steckt.

Im Online-Shop von Panini gibt es eine Vielzahl an Romanen und anderen Büchern rund um World of Warcraft. Doch nicht nur das MMORPG ist dort vertreten. Wer möchte, kann auch mehr über die Story von Diablo oder Overwatch erfahren.

