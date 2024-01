Warum sich dieses Wochenende in Pokémon GO richtig lohnt

In Pokémon GO gibt es an diesem Wochenende gleich 3 Events, die ihr mitnehmen könnt. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Worum geht es? Jeden Monat gibt es verschiedene Events in Pokémon GO, an denen ihr teilnehmen könnt. In denen könnt ihr oft verschiedene gute Pokémon erhalten, die zeitlich begrenzt verfügbar sind, oder andere gute Belohnungen in Form von Items.

An diesem Wochenende warten in Pokémon GO ganze 3 Events auf euch. Welche das genau sind und was euch in den Events erwartet, listen wir hier auf.

Community Day mit Bauz

Was ist das für ein Event? Wie üblich findet im Januar auch wieder ein Community Day statt. Diesmal wird Bauz, eines der Starter-Pokémon aus der Alola-Region, im Mittelpunkt stehen. Neben einer erhöhten Shiny-Chance und einer exklusiven Attacke warten auch starke Boni im Event auf euch.

Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schaut gerne im Guide zum Community Day mit Bauz vorbei. Hier findet ihr alles, was ihr zu diesem Event wissen müsst.

Wann ist das Event? Der Community Day findet am Samstag, dem 6. Januar 2024, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Weiße Odyssee -Event mit Wolwerock in der Zwielichtform

Was ist das für ein Event? Das Weiße Odyssee -Event kommt mit verschiedenen wilden Pokémon, Raids, Boni und Feldforschungen. Der wohl wichtigste Teil des Events ist das Debüt von Wolwerock in der Zwielichtform, welches sich aus Wuffels entwickeln kann.

Es lassen sich jedoch nicht alle Wuffels im Event zur neuen Form von Wolwerock entwickeln. Warum das für manche Trainer ein Problem ist, erfahrt ihr hier.

Wann ist das Event? Dieses Event startet am Samstag, dem 6. Januar 2024, um 10:00 Uhr und endet am Mittwoch, dem 10. Januar 2024, um 20:00 Uhr.

Raids mit Crypto-Lavados

Was ist das für ein Event? Crypto-Lavados kehrt in den Crypto-Raids zurück und wartet darauf, dass ihr es besiegt und fangt. Das sehr starke Pokémon vom Typ Feuer und Luft ist einer der stärksten Angreifer für eure Raid-Teams in diesen Typen, weshalb ihr es in eurem Team haben solltet, wenn ihr es noch nicht besitzt.

Wann ist das Event? Crypto-Lavados wird an den kommenden 3 Wochenenden jeweils aufzufinden sein.

06. Januar 06:00 bis 07. Januar 22:00

13. Januar 06:00 bis 14. Januar 22:00

20. Januar 06:00 bis 21. Januar 22:00

Wie sieht es mit euch aus? Sind an diesem Wochenende Events dabei, die euch interessieren und an denen ihr teilnehmen werdet? Natürlich gibt es auch noch weitere Events im Januar 2024 in Pokémon GO, die auf euch warten.